Министры иностранных дел стран G7 осудили поставки оружия из КНДР и Ирана в Россию: заявление

Министры иностранных дел стран "Группы семи" обнародовали совместное заявление, в котором осудили российскую агрессию в Украине, и поставки из Северной Кореи оружия в РФ. Также страны G7 призвали Иран прекратить помощь российским военным.

Заявление на Мюнхенской конференции по безопасности озвучил председательствующий на встрече министров "Большой семерки", министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Стороны подтвердили решительность в поддержке Украины в защите ее свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности, и высоко оценили ее стойкостьь.

Страны G7 решительно осудили поставки оружия из КНДР в РФ, что является прямым нарушением соответствующей резолюции Совбеза ООН. Отдельно стороны выразили глубокую обеспокоенность возможностью передачи из РФ Северной Корее ядерных технологий или технологий, связанных с баллистическими ракетами, что создает дальнейшую угрозу миру и стабильности во всем мире.

Министры стран G7 обратились к Ирану с призывом прекратить помощь военным РФ в войне против Украины. Кроме того, они призвали все страны предотвратить поставку компонентов или других предметов для иранских программ производства БПЛА.

Подчеркивается, что захватническая война России против Украины является грубым нарушением Устава ООН. Соответственно стороны выразили решимость продолжать координацию с партнерами для предоставления военной, финансовой, политической, гуманитарной, экономической поддержки и поддержки развития Украины и ее народа, а также усиливать санкции против РФ и тех, кто поддерживает и помогает России в войне.

Также министры стран G7 выразили намерение активизировать усилия против уклонения и обхода санкций и мероприятий экспортного контроля. Они призвали все страны принимать активные меры по предотвращению приобретения военного оборудования и предметов двойного назначения оборонным сектором России.

В свою очередь, "Группа семи" будет продолжать изучать все возможные пути помощи Украине в получении компенсации от РФ в соответствии с их правовыми системами и международным правом. Также G7 будут продолжать вместе с международными партнерами рассматривать наиболее насущные и долгосрочные потребности Украины в восстановлении и координировать поддержку через Межведомственную платформу координации доноров.

"Группа семи" решительно осуждает безответственную ядерную риторику России, ее позицию стратегического устрашения, объявление о размещении ядерного оружия в Беларуси в все более нестабильный и опасный момент.

Министры добавили, что захват РФ, ее контроль и милитаризация Запорожской атомной электростанции неприемлемы.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз предложил ввести санкции против Северной Кореи за предоставление России ракет, которые агрессор использует против Украины. Ограничения могут внести в 13-й пакет европейских санкций в отношении РФ, однако, по мнению аналитиков, они будут символическими и вряд ли остановят поставки оружия.

Ранее стало известно, что уже в феврале Россия атаковала Украину оружием, полученным от Северной Кореи. Речь идет о тактических баллистических ракетах КN-23, обломки которых уже обнаруживали в Украине.

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