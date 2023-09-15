Министра обороны Китая, который встречался с Путиным, уволили: чиновник оказался под следствием - FT

Министр обороны Китая Ли Шанфу, недавно исчезнувший из публичного пространства, был отстранен от должности и находится под следствием. Такие мнения высказали чиновники американского правительства, знакомые с данными разведки.

Об этом сообщает Financial Times. Как отмечается, министр должен был присутствовать 7–8 сентября на ежегодном собрании по оборонному сотрудничеству Вьетнама и Китая, однако через два дня отказался от поездки "по состоянию здоровья".

Как сообщили в издании, трое американских чиновников, а также два человека из разведки, сообщили о том, что в Соединенных Штатах пришли к выводу, что Ли Шанфу был уволен с должности министра.

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Незадолго до этого Ли 15 августа посещал Москву для участия в конференции по безопасности. Через два дня после этого правительство Беларуси также обнародовало фотографии встречи Ли Шанфу с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

Последний раз его видели в Пекине 29 августа, когда он выступал с программной речью на форуме безопасности с участием африканских стран.

Посол США в Японии Рам Эммануэль сообщил накануне, что Ли не видели в течение трех недель и возможно, министра поместили под домашний арест.

Эта ситуация с отставкой министра обороны может являться "очередным признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина", отметили в издании.

Ранее, подобно Ли исчезли из поля зрения и были уволены с должностей без объяснений в июле министр иностранных дел Китая Цинь Ган и министр обороны Китая Ли Юйчао.

Эти решения вызвали вопросы среди аналитиков и дипломатов по поводу недостаточной прозрачности в управлении Китаем в условиях замедления экономики и ухудшения отношений с Соединенными Штатами из-за различных проблем.

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