Министр обороны США приказал Пентагону спланировать масштабное сокращение оборонного бюджета

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет приказал высшему руководству Пентагона и Вооруженных сил разработать планы по сокращению оборонного бюджета страны. В частности, планируется сокращение военного бюджета на 8% в течение следующих пяти лет.

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Об этом пишет издание The Washington Post, ссылающееся на "знакомые с вопросом источники". Разработать план подчиненных Хегсета должны до 24 февраля. Список категорий, которые администрация Трампа хочет исключить из бюджета, содержит 17 пунктов.

"Это поразительное предложение, безусловно, столкнется с внутренним сопротивлением и резкой двухпартийной оппозицией в Конгрессе", – отмечает издание.

Однако под сокращение финансирования не попадут операции на южной границе США, модернизация ядерного оружия и противоракетной обороны, а также закупка дронов-камикадзе и боеприпасов.

Также сокращение не должно затронуть финансирование "ключевых региональных штабов", в том числе Индо-Тихоокеанского, Северного и Космического командований. Но в списке отсутствуют Европейское, Центральное и Африканское командование.

Бюджет Пентагона на 2025 год составляет около 850 миллиардов долларов и среди политиков США существует консенсус по поводу того, что значительные расходы необходимы для сдерживания угроз, в частности со стороны Китая и России.

"Если предложенные сокращения бюджета будут приняты в полном объеме, то они составят десятки миллиардов долларов в каждый из следующих пяти лет", – отмечает Washington Post и напоминает, что американский лидер от союзников, наоборот, требует увеличения оборонных бюджетов.

Как сообщал OBOZ.UA, в частности, Трамп требует от стран Североатлантического Альянса увеличить расходы на НАТО до пяти процентов ВВП. Причем, по его словам, такие же расходы "должны быть и будут в США" (сейчас они чуть больше трех процентов).

Ранее Трамп заявил, что готов разрешить Европе покупать оружие американского производства. Соответствующие действия позволят Украине использовать оружие из США, в случае прекращения военной поддержки со стороны Вашингтона.

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