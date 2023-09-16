Министр обороны Германии назвал единственное условие мира в Украине

Прочный и справедливый мир в Украине возможен лишь при наличии международных гарантий безопасности. Запад должен продолжать оказывать поддержку украинской экономике и работать над усилением Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в своей речи на открытии Вестфальской всемирной конференции в Мюнстере в пятницу, 15 сентября, пишет DW. Он добавил, что Берлин в течение ближайших недель примет решение в вопросе о поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

Мир в Украине, убежден глава немецкого оборонного ведомства, возможен лишь при наличии международных гарантий безопасности.

"Важным аспектом этих гарантий является наше обещание оказать поддержку Украине в экономике и реформированию ее вооруженных сил", – заявил он.

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Писториус также отметил, что создание Совета НАТО-Украина является предпосылкой к тесному сотрудничеству. А оно, в свою очередь, может привести к вступлению Украины в Североатлантический альянс.

"Совет со руководит принятием ответных решений на политическом уровне. Чем интенсивнее наше сотрудничество, тем скорее будет путь в НАТО", – заявил министр обороны ФРГ.

Писториус отметил, что приглашение в НАТО Украина получит после победы в войне. И Альянс работает над тем, чтобы помочь этой победе и "сделать путь Украины в НАТО как можно менее сложным".

Дальнейшие шаги западных партнеров в помощи Украине они обсудят уже на следующей неделе в ходе очередной встречи в формате "Рамштайн": она состоится на одноименной базе в Германии.

Высказался Писториус также о возможных поставках немецких крылатых ракет Taurus. По его словам, этот вопрос будет решен в течение одной-двух недель. При этом министр обороны Германии подчеркнул: задержки с принятием окончательного решения не свидетельствуют о колебаниях правительства ФРГ.

"Федеративная Республика Германия должна испытывать такую ​​осмотрительность, пусть даже это и трудно понять нашим украинским друзьям", – сказал министр.

Писториус подчеркнул, что Германия при принятии решений тщательно просчитывает их возможные последствия.

"Ракеты Taurus имеют большую дальность, чем все поставленные на вооружение Украины до сих пор. Это высокотехнологичный промышленный продукт, мы здесь не говорим о программировании кофейной машины. В Германии имеется около 500 таких ракет, половина из них не модернизирована, другая половина нуждается в программном апдейте", – заявил глава Минобороны ФРГ.

Напомним, 14 сентября ряд немецких депутатов обратились к федеральному канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с требованием передать Киеву ракеты Taurus. Сам Шольц, рассуждая о возможности такой передачи, высказывался очень сдержанно.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об успехах в переговорах о ракетах ATACMS и Taurus для Украины. По его словам, в обоих случаях "есть продвижение".