На границе Беларуси и Польши разворачивается настоящая трагедия.

Е*анутый Рыгоравич, чтобы не заморачиваться геморром с депортацией нелегальных мигрантов (преимущественно Сирия) и заодно поднаср*ть Европе, тупо загнал толпу мигрантов к границе с Польшей и подпер сзади конвоем.

Далее текст на языке оригинала.

Тобто у людей позаду – конвой Ригоравича, який не пустить їх назад.

А попереду кордон, на якому прикордонники зі зброєю. І зброю вони мають право (і обов'язок) використати за призначенням. Тобто вперед їх теж не пустять.

Видео дня

Наразі мігранти кидають в прикордонників каміння, ті у відповідь розпилюють газ і відлякують гвинтокрилами.

Що буде далі – наразі невідомо.

Але картинку про звірячий оскал капіталізму вже намалювали.