"Миграционная война" Лукашенко: на границе Беларуси с Польшей разворачивается трагедия
На границе Беларуси и Польши разворачивается настоящая трагедия.
Е*анутый Рыгоравич, чтобы не заморачиваться геморром с депортацией нелегальных мигрантов (преимущественно Сирия) и заодно поднаср*ть Европе, тупо загнал толпу мигрантов к границе с Польшей и подпер сзади конвоем.
Далее текст на языке оригинала.
Тобто у людей позаду – конвой Ригоравича, який не пустить їх назад.
А попереду кордон, на якому прикордонники зі зброєю. І зброю вони мають право (і обов'язок) використати за призначенням. Тобто вперед їх теж не пустять.
Наразі мігранти кидають в прикордонників каміння, ті у відповідь розпилюють газ і відлякують гвинтокрилами.
Що буде далі – наразі невідомо.
Але картинку про звірячий оскал капіталізму вже намалювали.
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