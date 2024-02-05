МИД Франции вызывает на ковер посла РФ из-за гибели французских волонтеров в Бериславе

В понедельник, 5 февраля, министерство иностранных дел Франции пригласило к себе посла России Алексея Мешкова в связи с гибелью граждан Франции во время российских ударов в Украине. В министерстве планируют еще раз осудить российские удары, повлекшие смерть двух французских гуманитарных работников на прошлой неделе.

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Об этом сообщил французский телеканал BFMTV, ссылаясь на дипломатические источники. Париж также планирует осудить восстановление дезинформации, направленной против Франции.

1 февраля во время атаки российских беспилотников на Берислав в Херсонской области погибли два гражданина Франции, а трое других были ранены. На следующий день президент Франции Эммануэль Макрон осудил убийство волонтеров и назвал атаку россиян трусливым и возмутительным актом.

В то же время, несколько дней назад министерство обороны Франции обнаружило "скоординированный маневр России" по распространению ложной информации о стране.

Напряженность в отношениях между Францией и Россией в последнее время продолжает нарастать. Особенно после обвинений Москвы в сторону Франции в "милитаристском безумии" после объявлений о новых поставках оружия в Киев.

Франция также предполагает, что станет объектом для новой волны российской дезинформации из-за запланированного визита президента Эмманюэля Макрона в Украину в феврале.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска после обеда в четверг, 1 февраля, атаковали Берислав Херсонской области. В результате обстрела погибли двое иностранных волонтеров. Трое раненых, среди которых и женщина, тоже иностранцы. Четвертый мужчина, получивший травмы, – 41-летний одессит.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны Россия запустила по Украине почти 4,5 тысяч "Шахедов". Оккупанты постоянно атакуют с неба объекты гражданской и критической инфраструктуры, пытаясь парализовать жизнь украинцев.

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