Первые две недели 2021 года были достаточно бедны на хорошие новости, но одну я все-таки вам нашел. И если все формальности будут быстро улажены, наша жизнь изменится. И снова станет почти нормальной - как до пандемии. Не полностью, конечно, потому что сама по себе пандемия никуда не денется. Но закрыть все вопросы с диагностикой тоже очень здорово. Десять секунд времени при копеечной себестоимости - это реальный прорыв. Мои соболезнования производителям тестов, тем кто их продавал и лабораториям. Ребята, вы заработали миллиарды, но это не может и не должно продолжаться вечно.

Итак, израильский стартап Scentech Medical создал мгновенный дыхательный тест на коронавирус. По данным исследований, он работает с уровнем точности 98%. То есть в сравнении со всеми сегодняшними тестами - точность просто невероятная. В первом этапе испытаний участвовали 784 человека. Разработка Scentech работает с помощью газовой хроматографии, лабораторного метода разделения и анализа соединений в газах, масс-спектрометрии, метода определения элементарных сигнатур частиц и молекул, и устройства для сбора дыхания ReCIVA. На практике это работает, как тест на алкоголь для водителей у полицейских. Выдохнул в трубочку до 10 секунд и вуаля - через несколько секунд результат. Самое интересное, что тест поможет идентифицировать коронавирус в организме человека еще до появления симптомов. Сейчас компания готовит документы для подачи на одобрение FDA, которая требует 91% точности тест-систем.

Насколько это круто легко представить. Такими тестами можно обеспечить аэропорты и все общественные места. Что позволит снова открыть границы для миллионов туристов, вернуть людям свободный доступ на стадионы, в театры и на концерты, в кинозалы и кафе. Мир снова станет открытым, границы прозрачными, а целые отрасли экономики (туризм, развлечения, общественное питание) будут спасены. Ну и тест будет копеечным, а не как сейчас, когда проверка семьи с двумя детьми реально пробивает дыру в семейном бюджете.

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