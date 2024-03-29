Международный суд ООН обязал Израиль прекратить голод в Газе

Международный суд ООН единогласно обязал Израиль принять все необходимые и эффективные меры, чтобы обеспечить поставки основных продуктов питания палестинскому населению анклава и остановить распространение голода в секторе Газа. Решение суда последовало после принятия в ООН резолюции Южной Африки, обвинившей Израиль в геноциде. Именно ЮАР призвала Международный суд применить к Израиль соответствующие меры.

Судьи в суде заявили, что люди в анклаве сталкиваются с ухудшением условий. "Палестинцам в Газе голод больше не угрожает – голод наступил", – говорится в постановлении судей.

Издание Reuters цитирует представителя ХАМАС Басема Наима, который сказал, что решение не отвечает надеждам палестинцев. "Мы приветствуем любые новые требования по прекращению гуманитарной трагедии в Газе, особенно в северной части сектора Газа. Но мы надеялись, что суд прикажет прекратить огонь. Это было бы абсолютное решение всех страданий, которые испытывает наш народ в Газе", - сказал он.

Требование немедленного прекращения огня и немедленного и безусловного освобождения всех заложников есть в последней резолюции Совета безопасности ООН (Соединенные Штаты, воздержавшиеся от голосования, не наложили на нее вето).

Министерство иностранных дел Израиля еще не прокомментировало решение суда ООН. Однако Израиль заявил, что прилагает усилия, чтобы расширить доступ гуманитарных грузов в Газу по суше, посредством воздушного десантирования и на кораблях.

Как сообщал OBOZ.UA, Армия обороны Израиля начала операцию вокруг крупнейшей в секторе Газа больницы Аль-Шифа. Территорию вокруг больничного комплекса оцепили танки ЦАХАЛ.

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