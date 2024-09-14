Международное право допускает удары вглубь России, – Писториус

Соединенные Штаты и Великобритания могут предоставить Украине разрешение использовать их оружие для ударов в глубь страны-агрессора РФ. Международное право это не допускает.

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Так сказал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Он также призвал США и Британию не опасаться угроз Путина.

"Угрозы Путина – это угрозы Путина. Это все, что можно на этот счет сказать. Он угрожает, когда хочет, и заманивает, когда считает нужным", – в свою очередь сказал глава Минобороны ФРГ.

Он добавил, что Путин неоднократно в последние годы угрожал странам НАТО с целью не дать западным странам поддержать Украину.

"Однако это не должно повлиять на предоставление ей всего необходимого для возвращения своих территорий", – отметил он.

Ранее бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что нынешнее британское правительство во главе с премьер-министром Киром Стармером должно снять ограничения по применению крылатых ракет Storm Shadows по территории РФ. По его словам, сейчас украинцы вынуждены воевать "со связанными руками за спиной".

В Великобритании обвинили США в том, что именно они не дают это разрешение, а в Белом доме это опровергли.

Напомним: когда недавно представителей администрации Байдена спросили о предоставлении Соединенными Штатами разрешения использовать их дальнобойное оружие против целей в РФ, они ответили буквально: "Мы работаем над этим". Сразу после такого заявления в РФ распространили комментарий Путина. Российский диктатор заявил, что предоставление такого разрешения означает прямое участие стран НАТО в войне в Украине, на что РФ отреагирует соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что российские кафиры передислоцировали авиацию, применяемую для ударов авиационными бомбами по Украине, за пределы радиуса поражения ракетами ATACMS. Именно поэтому вместо того, чтобы предоставить Украине разрешение бить вглубь страны-агрессора, США сосредоточены на помощи Украине быть более эффективной.

В свою очередь американские аналитики подвергли сомнению утверждение Остина. Они отмечают, что министр прав того, что одна система вооружения не изменит ход войны. Однако его комментарии не учитывают, как наличие различных систем и соответствующие правила их использования могут влиять на военный потенциал Украины, а изменение этого потенциала может повлиять на ход войны.

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