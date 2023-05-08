Между Францией и Италией разгорелся скандал: у Мелони требуют извинений

Италия недовольна извинениями Франции из-за того, что министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин обвинил Рим в неправильном обращении с наплывом мигрантов. Кроме того, он заявил о лжи премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

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О том, что скандал еще не утих, заявил министр иностранных дел, член консервативной партии Forza Italia Италии Антонио Таяни. Чиновник озвучил требование Рима в интервью итальянскому государственному телеканалу RAI, пишет Reuters.

"Нужны более четкие слова. Я надеюсь, что французское правительство изменит свою позицию и что придут извинения, которые представляют собой контраст с позицией, занятой министром внутренних дел. Я буду рад принять их", – сказал Таяни.

Как известно, Дарманин ранее заявил, что Мелони не смогла решить миграционные проблемы, по которым она была избрана.

Более того, он обвинил ее во лжи избирателям о том, что она может положить конец миграционному кризису.

Таяни буквально в последнюю минуту в знак протеста отменил визит в Париж. Он назвал слова Дарманина оскорблением Италии.

Представитель французского правительства Оливье Веран попытался разрядить скандал. Он сказал, что уверен, что со стороны Дарманина не было желания обвинять Италию.

Однако у Мелони требуют более четких извинений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мелони разгромила "друзей Путина" в итальянском парламенте. Таким образом она ответила на критику продолжения военной помощи Украине, которая прозвучала от пророссийских партий.

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