"Умирая", Армения, неожиданно потерявшая Карабах, присоединилась к Международному уголовному суду (МУС) в Гааге, который только и ждет, чтобы засудить вечного президента России Путина за агрессию против Украины. Кремль в бешенстве – "полуживая" Армения обязана будет арестовать могущественного хозяина России Путина в случае его визита страну.

Интересно, как поведет себя Баку, если Путин, подозреваемый в преступлениях, захочет посетить Азербайджан? Ведь Азербайджан не Китай и даже не Турция, – страны лидеры которых уверены, что никогда не попадут на скамью подсудимых в Гааге.