Меркель заявила, что не будет заниматься политикой после ухода с должности канцлера

Многолетний канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после избрания нового главы правительства уйдет на пенсию. В будущем она больше не собирается заниматься политикой.

Об этом сообщает DW. В то же время Меркель призналась, что четких планов на будущее пока не имеет. Однако в первое время намерена попеременно "читать и спать".

"Я не буду разрешать политические конфликты – я занималась этим много лет. А сейчас я еще не знаю, чем я займусь. Я уже говорила: вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову... Это станет ясно только через пару месяцев", – рассказала политик.

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Меркель, руководившая Германией на протяжении 16 лет, призналась, что будет грустить, поскольку ее работа всегда приносила ей удовольствие. Она добавила, что в настоящее время проводит "прощальное турне".

Ранее стало известно, что после ухода с должности Меркель будет получать 25 тысяч евро в течение трех месяцев, а затем, минимум 21 месяц, – 50 процентов от этой суммы в качестве финансовой выплаты на переходный период. Кроме того, благодаря большому трудовому стажу в парламенте и правительстве – 31 год – политик может рассчитывать на весьма существенную пенсию – 15 тысяч евро ежемесячно.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о вероятном преемнике Меркель, а также будущей политике Германии в отношении Украины, "Северного потока-2" и войны на Донбассе.