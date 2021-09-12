Мать погибшего в крушении МН17 парня принесла в суд в Гааге прах сына и обратилась к Путину

В Нидерландах продолжается рассмотрение дела о крушении рейса МН17, сбитого террористами над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На третий день в суде выступили Силена и Роб Фредриксы, потерявшие в катастрофе 23-летнего сына Брайса.

Вместе с парнем тогда погибла и его девушка Дейзи. С собой женщина принесла урну с прахом сына, так как хотела, чтобы он был рядом, передает "Укринформ".

Первым выступал отец парня Роб. Он сказал, что в тот страшный день в июле 2014-го у него "вырвали часть сердца". По словам мужчины, его сына вместе с девушкой втянули в войну, к которой они не имели никакого отношения, отдых молодых людей превратили в ад.

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"Я чувствую вину, когда делаю то, что мы делали вместе. Я не могу сидеть за праздничным столом на Рождество – там всегда два пустых стула...Пока я жив, эта рана в моем сердце не заживет. Я очень надеюсь на справедливый суд", – сказал Роб.

Он был возмущен тем, что защитники одного из обвиняемых, подполковника ГРУ Олега Пулатова, затягивают процесс и не думают о чувствах родственников жертв катастрофы.

Дальше слово взяла Силена. Кроме праха сына, она взяла с собой кусочек блузки, в которую была одета Дейзи в день крушения Boeing. Она рассказала о том, что опознание закончилось лишь в 2015 году и том, как она "как врач" смотрела на останки сына.

Силена и Роб заявили, что ответственные за трагедию люди на самом деле не чувствуют себя виноватыми. Мать убитого Брайса обратилась лично к президенту РФ Владимиру Путину.

"Мне хотелось бы верить, что Путин когда-нибудь признает вину и извинится, но вряд ли это когда-нибудь произойдет, а вот мы, родственники, осуждены навсегда", – сказала она.

Напомним, родственники 298 жертв рейса МН17 Malaysian Airlines обвинили Россию во лжи о ее предполагаемой роли в крушении самолета. В Москве же отрицают свою причастность к трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ванесса Ризк из Австралии, которая потеряла в катастрофе МН17 родителей, обратилась к виновникам крушения в суде.