Маск заявил, что не включил Starlink в Крыму из-за санкций США против России, и снова заговорил о рисках

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не включил Starlink в Крыму из-за санкций США против России. Он пояснил, что из-за введения санкций против России он имеет ограничения по активации спутниковой связи на территории полуострова.

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Маск объявил об этом во время своего выступления на All-In Summit 2023. Он также провел аналогию между запросом на активацию связи в Крыму с событием типа "Перл-Гарбор", открывшей путь к войне в Тихом океане между Японией и Соединенными Штатами.

"Причина, по которой его (Starlink. – Ред.) отключили действительно интересная, потому что США ввели санкции против РФ и нам фактически не позволено... это включает Крым под санкции и нам фактически запрещено включать подключение к стране без одобрения правительства США", – заявил Маск.

Он также сказал, что Украина предварительно не предупреждала, что ей нужна связь в этом районе, а запрос от Киева поступил практически "посреди ночи".

"Украина вообще не дала нам никаких предупреждений или чего-то такого. Мы получили срочный звонок от украинского правительства о том, что нам нужно включить Крым. Посреди ночи", – рассказал миллиардер.

Маск заявил, что Украина своей просьбой якобы попросила "действительно проактивно принять участие в великой войне". Поэтому, как отметил миллиардер, как только стало понятно, что украинская сторона планирует "что-то вроде атаки на Перл-Харбор" его компания отказала. В то же время он добавил, что включил бы связь в случае соответствующего указания президента США Джо Байдена, однако "запросов не поступало".

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации издания CNN, американский миллиардер Илон Маск фактически сорвал секретную операцию Украины по уничтожению Черноморского флота России в 2022 году. Он якобы приказал отключить связь Starlink вблизи временно оккупированного Крыма. Позже сам Маск объяснил, что так он хотел избежать "эскалации конфликта".

Также руководитель ГУР Кирилл Буданов прокомментировал информацию о том, что глава SpaceX Илон Маск сорвал украинскую атаку на Черноморский флот РФ в оккупированном Крыму. В частности, он подтвердил, что системы спутниковой связи Starlink действительно некоторое время не работали у полуострова, но подчеркнул, что "вся линия фронта работает на них".

В то же время сенатор США от "Демократической партии" Элизабет Уоррен требует расследования в отношении миллиардера Илона Маска из-за блокирования спутникового интернета Starlink в Украине.

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