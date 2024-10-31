Маск предлагает всем желающим женщинам свою сперму и планирует создать в Техасе жилой комплекс для своих детей и их матерей – СМИ

Глава Tesla и SpaceX, владелец сети Х, миллиардер Илон Маск "массово предлагает" свою сперму женщинам, если они согласны родить ребенка от него. Для этого он обустраивает семейное имение в Техасе.

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Об этом сообщает ряд американских таблоидов. В частности, как утверждает The New York Times, Маск начал делать такие предложения еще в прошлом году, когда на званом ужине предлагал собственную сперму бывшей кандидатке в вице-президенты США Николь Шанаган.

Госпожа Шанаган отказала миллиардеру. Но с тех пор Маск до сих пор предлагает "друзьям и знакомым" себя в качестве донора спермы.

Как известно, у Маска не менее 12 детей (их точное число скрывается самим Маском), но большинство из них были зачаты с помощью ЭКО – экстракорпорального оплодотворения.

Так или иначе, но Маск уже обустраивает большой "семейный комплекс" в Остине, штат Техас, где будут жить его потомки, рожденные женщинами, которые согласятся на его предложение донорства спермы.

Более того, Маск даже обещает, что несколько из его официальных детей будут "жить там по соседству". Для этого миллиардер выкупает жилые дома вблизи своего "семейного комплекса".

Также неизвестно, сколько женщин и семейных пар согласились с предложением Маска: все сделки бизнесмен проводит в условиях секретности, требуя от людей подписать соглашение о неразглашении.

Что известно о детях Илона Маска

В общей сложности миллиардер в этом году стал отцом в 12-й раз.

Первая жена Джастин Уилсон родила ему 6 сыновей. Но старший из них умер еще младенцем. Пара официально развелась в 2008 году.

Предприниматель дважды женился и расставался с актрисой Талулой Райли. Первый брак с ней продлился с 2010 по 2012 год, а второй с 2013 по 2016 год. Но у этой пары никогда не было общих детей.

С канадской певицей Grimes Маск имеет троих детей. Все они с оригинальными именами. Это сыновья X Æ A-12 (читается как Экс Эш Эй-Твелв) и Техно Механикус. Дочь в документы вписана как Экса Дарк Сидерель, но родители называют ее просто Y.

Маск и Граймс были вместе с 2018, в 2021 пара развелась, после чего "тайно" и ненадолго снова сошлось – в это время и родилась Y.

Еще три ребенка у Маска от исполнительного директора Neuralink Шионы Зилис. Миллиардер стал отцом двух близнецов госпожи Зилис в ноябре 2021 года.

А в начале этого года стало известно, что женщина родила еще одного ребенка, уже 12 ребенка Маска. Однако и Маск и Зилис никогда на этот счет не делали заявлений.

Как сообщал OBOZ.UA, администратор NASA, астронавт Билл Нельсон требует провести расследование сообщений о том, что Маск и диктатор России Владимир Путин поддерживают "регулярный контакт" с конца 2022 года. В свою очередь NASA предупредило, что контакт Маска с предводителем Кремля вызывает опасения по поводу национальной безопасности США.

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