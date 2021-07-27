Макрона во Французской Полинезии завешали венками и назвали 'великим вождем'. Видео

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Французскую Полинезию. Во время визита его по местной традиции завешали венками из цветов, а также дали новое имя.

Как пишет France24, его назвали Te Hakaiki Taha'oa, что переводится как "великий вождь, который шагает вперед и пойдет далеко" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Он стал первым из французских лидеров, посетивших архипелаг Маркизские острова.

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Во время своего выступления Макрон говорил о единстве Франции и полинезийцев. Также одной из основных тем во время поездки была пандемия коронавируса, в частности, необходимости вакцинироваться.

Отмечается, что власти выделили местным жителям 224 тысячи доз вакцин, однако первый укол сделали всего 83 тысячам.

В то же время перед приездом Макрона состоялись протесты. Люди требовали, чтобы президент извинился за проведение ядерных испытаний в регионе с 1966 по 1996 годы.

Ранее OBOZREVATEL публиковал фото того, как выглядел Макрон, а также другие политические и религиозные лидеры в детстве.