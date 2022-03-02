Макрон обратился к нации из-за войны в Украине: что он сказал о РФ. Главные тезисы

Через неделю после вторжения РФ в Украину президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации. Главной темой речи Макрона стала война в Украине и усилия Европы и Франции, в частности, в прекращении кровопролития.

О ключевых тезисах обращения Макрона к французской нации сообщает французский телеканал BFM.TV.

В первую очередь президент Франции подчеркнул, что ни Европа, ни НАТО, ни сама Украина не хотели войны. Наоборот - Европа прилагала все усилия, чтобы ее предотвратить. Но Путин выбрал войну – и именно президент РФ виновен в ее развязывании.

"На Россию не нападают – она сама является агрессором", - подчеркнул Макрон.

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Макрон осудил российскую агрессию и подчеркнул: для оправдания вторжения Кремль использовал "ревизионистское чтение истории Европы" и придуманные "угрозы" со стороны Североатлантического альянса.

"Эта война не является конфликтом между НАТО и Россией. И еще меньше она является "борьбой с нацизмом". Это ложь!" – заявил Макрон.

Вместе с тем президент Франции отметил, что его государство не воюет с Россией, поэтому он продолжит контактировать с Путиным столько, сколько это будет возможно, чтобы убедить его прекратить вооруженную агрессию в Украине. Тесные контакты Макрон поддерживает и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Другим важным тезисом обращения Макрона стало заявление, что Франция присоединится к приему беженцев из Украины, которые вынуждены спасаться от российских обстрелов. Их по состоянию на 1 марта, по данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, уже почти 836 тысяч.

"Сотни тысяч беженцев бегут в Молдову, Польшу, Венгрию, Словакию, а ныне - и в остальные страны Европы. Франция готова принять часть из них. Мы позаботимся о тех, кто приедет в наше государство", – отметил Макрон.

Важной частью речи Макрона стали также санкции против России, полностью поддержанные Францией. Макрон признал, что эти санкции ударят по французской экономике и затормозят ее рост. Но такова цена демократии.

"Наше сельское хозяйство, наша промышленность, многие отрасли экономики страдают и будут страдать. Или потому, что зависят от импорта сырья из России или Украины, или потому, что экспортируют в эти страны", - пояснил Макрон.

Он прогнозирует, что санкции против России ощутят рядовые граждане Франции – в росте стоимости горючего для автомобилей, счетов за отопление и, вероятно, цен на некоторую продукцию.

Однако государство приложит усилия, чтобы защитить своих граждан. Макрон анонсировал разработку "плана экономической и социальной устойчивости".

Также Макрон заявил об "увеличении инвестиций в оборону" страны. По мнению президента Франции, события в Украине как никогда ярко показали Европе, что она должна иметь возможность защитить себя.

Энергетические и оборонные вопросы станут ключевыми темами Европейского саммита. По словам Макрона, он состоится 10 и 11 марта в Версале. Там европейские страны обсудят создание стратегии европейской экономической независимости.

"Мы больше не можем зависеть от других, в частности от российского газа, чтобы мы могли передвигаться, отапливать свои дома, чтобы работали наши заводы. Мы больше не можем полагаться на то, что нас будут кормить, лечить, информировать, финансировать", - подчеркнул Макрон. .

Президент Франции предупредил нацию, что надвигаются "темные дни", после которых мир изменится.

Стоя под тремя флагами – французским, украинским и флагом ЕС – Макрон сказал: "Война в Европе – это больше не рассказы в учебниках истории. Она стоит у нас перед глазами... Демократия больше не является бесспорным режимом. Она ставится под сомнение на глазах у всего мира. Наша свобода, свобода наших детей – это больше не данность" . Это то, что требует мужества и борьбы".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Франция выделит Украине 1,2 миллиарда евро помощи. Официальный Париж вместе с другими государствами ЕС поддержал жесткие санкции против России за войну в Украине. И не собирается останавливаться. "Мы приведем к краху российскую экономику", – пообещал министр финансов Франции.