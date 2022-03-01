"Мы вызовем крах российской экономики", – министр финансов Франции
Пока российские войска пытаются захватить Украину, ЕС и США разрушают ее экономику. Министр финансов Франции заявил о том, что уже принятые санкции приведут к "краху российской экономики".
Об этом глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил телекомпании Franceinfo. "Мы вызовем коллапс российской экономики", – сказал политик. Санкции уже нанесли удар по всем российским компаниям, валютному рынку, авиаперевозкам, банковскому сектору. Из России массово уходят крупные корпорации.
Кроме того, ЕС, США и их союзники ввели персональные санкции против российских олигархов, пропагандистов, лично президента РФ Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и др. мен и друг Путина Геннадий Тимченко.
Помощник президента Франции Эммануэля Макрона также заявил журналистам, что введение новых санкций, которые должны "поднять цену" путинской войны, является "приоритетом".
Швейцария, которая не является членом ЕС и традиционно соблюдает нейтралитет, решила ввести тот же пакет санкций против России, что и Евросоюз. Таким образом абсолютное большинство развитых стран мира отреагировали на военное вторжение РФ в Украину.
Такие шаги стали реакцией на действия РФ. Россия без объявления войны заявила о "военной операции" в Украине и с 24 февраля начала вторжение, обстрел и захват украинских городов. Они разрушают объекты инфраструктуры, теплоэлектроцентрали, аэропорты, также их ракеты разрушают жилые дома, больницы.