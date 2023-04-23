Макрон назвал свою основную цель на войне в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ближайшие годы его правления должны отметиться двумя ключевыми целями: внедрением пенсионной реформы и достижением победы Украины в войне против России. Самих французов ожидают нелегкие времена, но они необходимы для благоденствия государства.

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Слова Макрона передает французское издание Le parisien. Он заметил, что не следует отрицать реальность, с которой сегодня сталкивается его народ.

"Наша задача – помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не допустить расширения этого конфликта. Мы сделаем все, чтобы эта война не расширилась", – указал политик.

Лидер государства также отметил, что скандальная пенсионная реформа также крайне необходима экономической безопасности Франции. Однако ее проведение станет причиной повышения цен на продовольствие как минимум до конца лета.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным западной прессы, Макрон хочет, чтобы Китай помог усадить Украину и Россию за стол переговоров.С этой целью он поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну работать с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И над созданием структуры, которая может быть использована в качестве основы для будущих переговоров.

Однако лидер Франции не уклоняется от прямой поддержки ВСУ, которые уничтожают оккупантов. Вместе с Великобританией они будут совместно тренировать украинских морпехов, они также договорились сотрудничать по разработке систем ПВО, воздушного вооружения и дальнобойного оружия.

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