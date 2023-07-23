Макрон хотел поехать на саммит БРИКС, где будет Лавров, но его не пригласили

Глава Франции Эммануэль Макрон не был приглашен на 15-й саммит БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге, Южно-Африканской Республике, с 22 августа. Интересно, что сам он лично обращался к организаторам с пожеланием получить право на визит, но не был услышан.

Видео дня

Зато, как отмечает издание News24, на этот саммит приглашен представитель России и ее министр иностранных дел Сергей Лавров. Также приглашение было отправлено 54 руководителям африканских республик.

Странами-членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Китай, Индия и Южная Африка. К лидеру последней, Сирилу Рамафосе, поступило множество заявок на участие в обсуждении глобальной судьбы африканского континента.

"Этот саммит будет наиболее масштабным за все время существования. У нас никогда не было такого большого охвата. В 2018 году у нас присутствовали все главы государств Сообщества по развитию юга Африки (САДК), а также лидеры стран глобального юга", – указал организатор саммита профессор Анил Суклал.

Отсутствие в списке приглашенных лидеров западных стран, таких как ФРг и Франция, Суклал попросил не толковать превратно. Страны Африки продолжают с ними взаимодействовать, и накануне саммита проведут переговоры в удаленном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в резиденцию Макрона в Париже прислали отрубленный палец человека. Личность пострадавшего установлена, но информации о его состоянии нет, как и данных о преступниках и их мотивах.

Буквально за несколько недель до этого инцидента Макрон высказывался отрицательно в отношении ордера на арест диктатора Путина, выданным трибуналом Гааги. Политик убежден, что такие резкие меры отрицательно отразятся на возможных переговорах с Кремлем для остановки кровопролития в Украине.