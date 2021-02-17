Если специально не погружаться в эту тему, то может показаться, что заговор и попытка мятежа 6-го января в Вашингтоне пока не имеют никаких практических последствий и Трамп – на коне, а его партийные функционеры – нормально себя чувствуют, но как всегда, все имеет разные стороны, которые можно рассмотреть только одним способом – меняя точку обзора.

Вот, например, функционеры республиканской партии осуждают своих коллег, которые выступили против Трампа и толкают по этому поводу гневные речи. Но тут надо понимать, что такой алгоритм их работы формировался довольно долго, еще со времен прошлой предвыборной кампании, а это значит, что речь идет о периоде времени 4,5-5 лет, и за пару недель они просто не смогут кардинально изменить вектор своего движения.

Ведь такой стиль жизни и мыслей был для них привычным долгое время и теперь, когда вся эта вождистская структура осталась без головы, они демонстрируют ровно то, что делает курица с отрубленной головой. Они медитируют на вчерашнего кумира, пока не получили другого. Но с течением времени все же прийдет осознание, что топить за лузера – не по фен-шую, а тем временем, уже проявятся новые лидеры, которых можно страстно полюбить и вернуть свой функционал.

А в этом плане там все в порядке. Уже как минимум, три кандидата начали свое движение к номинации. Понятно, что на начальном этапе им надо аккуратно заявить о себе, как о возможных номинантах, и понять, насколько объемной будет их партийная поддержка вообще и относительно других кандидатов – в частности. Пока идет период смотрин, но он уже начался. Ну а позже процесс перейдет в стадию "толкания локтями". То есть, каждый из них должен будет показать собственную ценность и способность, на фоне возможных конкурентов.

И вот тут сработает та часть ДНК республиканской партии, которую уже привнес Трамп. Он всем показал, что добился успеха, поливая помоями оппонентов, и чем плотнее поток помоев, тем было лучше для него. Правда, на последних выборах это не сработало, но на стадии выдвижения это – вполне работало. И вот, когда кандидаты будут утверждаться в своем лидерстве, просто по определению не сработает формула "А еще я сильно люблю Трампа", потому что ты либо лидер, либо "любишь Трампа", а раз так, то сам собой возникнет вопрос о "папиредниках".

Ведь сначала кандидаты заручатся поддержкой каких-то важных партийных функционеров, а потом – нужно будет бороться за поддержку всей партии, а как не крути, партия все равно оказалась разделенной, а разделил ее Трамп или вернее – отношение к Трампу. Ну и плюс к тому, если ты идешь на Олимп, то должен шагать по головам соперников, в том числе и Трампа, и потому оттянуться на критике его ошибок будет более, чем уместно.

И это при том, если он не получит никаких "пенальти" от демократов или правоохранительных органов. Как только это случится, то потягать старика за чуб выстроится очередь. Ну а функционеры быстро сориентируются в новых условиях и найдут себе нового кумира. Все это станет еще более очевидно, когда партийные казначеи расскажут об изменении отношений с рядом крупных доноров, которые не желают укладывать свои деньги под флаги, на которых хотя бы мелким шрифтом будет написано слово "Трамп", а у самого Трампа с деньгами тоже предвидятся крупные проблемы. Он бы еще мог пустить шапку по кругу, но уже непонятно на что, да и кроме того, логика подсказывает, что даже без всех этих эпопей с мятежом, проигравший президент уже не будет тем флагом, куда "заносят деньги".

Но это – с одной стороны, а с другой – ФБР развернуло активную работу и выворачивает целые пласты боевиков, которые должны бы осуществить мятеж в практической плоскости. Причем, там полыхает так, что разворачивающиеся сюжеты, могли бы стать основой для хорошего сценария фильма, а возможно, и станет. Одна из самых знаменитых расистских группировок, известной под названием "Гордые мальчики" (Proud Boys), проявила себя несколько раз и Трамп не раз вспоминал о ней во время своей риторики. Впервые они громко о себе заявили в конце весны-начале лета, когда в США вспыхнули беспорядки.

И вот оказалось, что один из двух главных руководителей движения – Ник Фуэнтес, был информатором ФБР и именно в этом движении, накануне 6-го января, были проведены массовые задержания. Как теперь выясняется, ФБР "пакует" самых активных членов группировки, имея на руках массу доказательств, в том числе – перехваченные телефонные переговоры, электронные письма и как там было у Леся "явки, ставки и ключи от шифров".

Более того, после 6-го января информатор выступил с инициативой собраться всем самым активным членам движения America First, куда входили представители и других подобных структур из всех США в Орландо. Но что-то не сложилось, а то бы эта конференция стала просто подарком для Бюро, где в одном месте можно было бы прихлопнуть все это кубло. Тем не менее, самые активные "мальчики" либо уже дают показания, либо ждут своей очереди.

Как выясняется, Бюро плотно вело эту контору, а через нее – выходило на структуры подобного же толка, но с куда более воинственными планами. Они между собой контактировали пусть и не плотно, но все же – координировали свои действия. В данном случае, речь идет о конгломерате группировок под общим лейбом "Хранители клятвы". Обе они являются ответчиками в иске, который уже подан в окружной суд в Вашингтоне, где вместе с ними оказался их кумир Дональд Трамп и его "решала" – Руди Джулиани.

В эту организацию входило несколько групп, которые создали бывшие военные и потому они были более подготовленными к организованным силовым мероприятиям. Ее руководителями были 38 летняя бывшая военнослужащая Джессика Уоткинс, Томас Эдвард Колдуэлл – 65 лет, который был неформальным лидером движения и

50 летний Донован Кроуд, бывший морской пехотинец. Они взялись за дело серьезно и основательно.

Уже к середине ноября они набрали себе добровольцев именно для проведения силовых акций. Для этого были созданы тренировочные лагеря, где добровольцев обучали владению оружием и тактике боевых действий. Именно их очень хорошо различили в рядах штурмующих по тактическому обмундированию и осознанным групповым действиям, которые те демонстрировали.

Похоже на то, что на Уоткинс ФБР вышло в первую очередь и на нее собрано наибольшее количество информации, в частности – в ходе обыска в ее жилище. Из ее переписки и документов, обнаруженных по месту жительства, стало понятно, что ее люди были готовы не просто к вооруженным действиям, но к казням на месте событий. Как минимум об одном высшем должностном лице, имя которого не называется, говорится вполне определенно, что оно должно быть казнено. При этом, именно 6-го января не планировалось широкого применения оружия, если бы ситуация не обострилась и не пришлось бы форсировать события. Основной акцент делался на инаугурацию. Это была последняя отметка для всей операции, а потому – время самых решительных действий.

Ценность добытых улик именно у этой веселой барышни Уоткинс показывает все, что нужно для квалификации состава преступления. Тут и планирование не просто насилия, но казней, и то, что должно было стать сигналом для начала этих именно вооруженных действий. Уоткинс несколько раз подчеркивала, что ждет сигнала именно от Трампа и таким сигналом должно было стать объявление Трампом введения в действие мероприятий в соответствии с законом "О мятеже". Оно и понятно, ведь если действующий президент объявляет кого-то мятежником, то других мятежников уже просто не может быть. Ну а после того, как Трамп сказал "идите с миром по домам", Уоткинс отметила, что "теперь все мы с веревкой на шее". То есть, там было полное понимание, что они делают, ради кого и ради чего.

В общем, в рядах именно боевиков Трампа если не паника, то смятение – точно. Теперь они подозревают и закладывают друг друга. А функционеры это – дело десятое. Они работают как проститутки и извозчики. Пружина мятежа – не они. Ну а в какую картину все это выльется, пока трудно представить, но когда начнутся суды – увидим.

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