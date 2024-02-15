Премьер Австралии в День святого Валентина объявил о помолвке с помощницей

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о своей помолвке со своей партнершей, помощницей Джоди Хейдон. Он в День святого Валентина подарил женщине обручальное кольцо, которое сделал сам.

Как пишут австралийские масс-медиа, Альбанезе стал первым национальным лидером, который обручился во время своего пребывания в должности. 65-летний премьер и его 50-летняя помощница уже вместе четыре года, однако до сих пор не женаты.

Коллеги из парламента, лидер Новой Зеландии Кристофер Люксон и известная телеведущая Найджелла Лоусон были среди тех, кто поздравил пару. "Любовь – отличная вещь. Я так рада за вас обоих", – сказала министр иностранных дел Пенни Вонг.

Однако не все чиновники радуются отношениям премьера и его помощницы. 23-летний сын премьер-министра и его мать, бывшая супруга и заместитель премьера Нового Южного Уэльса Кармел Теббутт отказались от каких-либо комментариев. Пара развелась в 2019 году после 19 лет брака.

Энтони Альбанезе и госпожа Джоди Хейдон познакомились на фоне общей любви к команде Национальной лиги регби South Sydney Rabbitohs. На тот момент женщина работала в сфере финансовых услуг. Пара встретилась на спортивном мероприятии в 2020 году. Альбанезе спросил аудиторию, есть ли среди них фанаты "Кроликов", и госпожа Хейдон отозвалась.

Женщина присоединилась к господину Альбанезе в качестве помощницы в предвыборной кампании в 2022 году. С тех пор она всегда сопровождает его во все международные поездки.

Считать, что крепких браков среди знаменитостей нет, неправильно. Это доказали супруги, которые за годы совместной жизни не только сохранили искру, но и пронесли ее из-за жизненных проблем. OBOZ.UA по случаю Дня святого Валентина решил вспомнить историю таких любящих пар.

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