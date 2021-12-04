Луна полностью закрыла Солнце: как выглядело последнее затмение года. Фото и видео

В субботу, 4 декабря, состоялось последнее в текущем году солнечное затмение. Уникальное явление, когда Луна практически полностью закрыла собой Солнце, могли наблюдать жители Южного полушария Земли.

Солнечное затмение происходит, когда Луна движется между Солнцем и Землей, отбрасывая тень на Землю, полностью или частично блокируя свет Солнца в некоторых областях. Об этом сообщает сайт NASA (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Исследователи говорят, что для полного затмения Солнце, Луна и Земля должны находиться на прямой линии. Лишь при таких условиях люди, находящиеся в центре тени Луны, когда она упадет на Землю, увидят полное затмение.

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Единственное место, где можно было увидеть полное солнечное затмение, - это Антарктида. В некоторых других местах Земли, люди наблюдали частичное затмение. В частности, стать свидетелями явления посчастливилось жителям Намибии, Лесото, Южной Африки, Южной Георгии, островов Крозе, Фолклендских островов, Чили, Новой Зеландии и Австралии.

Примечательно, что полная фаза затмения длилась всего 1 минуту 54 секунды.

Во многих из этих мест затмение произойдет до, во время и после восхода или захода солнца.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря в 09:45 по Киеву состоялось первое зимнее новолуние в зодиакальном созвездии Стрельца. Примечательно, что оно совпало с полным солнечным затмением. Астрологи рассказали, что не желательно делать до 5 декабря и каких дел лучше избегать.

Напомним, в ноябре на планете происходило самое длинное за последние более полутысячи лет частичное лунное затмение. Его продолжительность составляла 3 часа 28 минут и 23 секунды.