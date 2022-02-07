Лукашенко заявил, что считает Бога белорусом по национальности. Видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что Бог и Творец всего сущего носит белорусскую национальность. Именно благодаря помощи Всевышнего, по мнению диктатора, он продолжает править страной.

Об этом он заявил в интервью кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Лукашенко утверждает, что Бог поступает как настоящий белорус (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

– То есть Бог сегодня белорус?, – усмехаясь задал вопрос пропагандист.

– Да, – уверенно ответил Лукашенко. – И не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает".

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В социальных сетях подобная реплика нелегитимного лидера страны вызвала иронию и насмешки. По мнению большинства пользователей, Лукашенко давно утратил связь с реальностью, здравым смыслом и готов посягнуть на любые святыни, чтобы подчеркнуть свое "исключительное право" на бессменное правление.

Какой национальности бог? На этот вопрос ответил Александр Лукашенко. pic.twitter.com/ew1nY2Gy7q — РБК (@ru_rbc) February 7, 2022

Лукашенко заявил, что считает Бога белорусом pic.twitter.com/CijXmeZROX — M:ara (@gt_lozz) February 7, 2022

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