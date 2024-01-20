В последнее время Беларусь привлекает внимание мирового сообщества новым законом, который дает президенту Александру Лукашенко пожизненную неприкосновенность от уголовного преследования и ограничивает возможность участия лидеров оппозиции в предстоящих выборах. Хотя теоретически этот закон может относиться к любому экс-президенту, на самом деле он направлен преимущественно на Лукашенко, что свидетельствует о его желании удержать власть в руках.

Видео дня

Этот закон является частью стратегии самопровозглашенного президента для укрепления своей политической позиции и устранения потенциальных конкурентов на президентских выборах 2025 года. Вероятно, его подписание состоялось в результате протестов, возникших после сомнительных выборов 2020 года, где Лукашенко был переизбран под обвинением в фальсификации. Протесты и массовые аресты стали катализатором этого законодательного шага во избежание Лукашенко наказания за все совершенные преступления против прав человека.

Новый закон устанавливает жесткие требования для кандидатов в президенты, что делает невозможным участие лидеров оппозиции, оказавшихся за рубежом. Кроме того, предоставляется пожизненное государственное обеспечение, медицинское обслуживание и страхование Лукашенко и его семье после отставки, а он сам может стать членом верхней палаты парламента до смерти.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская отметила, что этот закон – это попытка Лукашенко сохранить власть и избежать ответственности за нарушение прав человека. Оппозиция призывает к расследованию его поступков – репрессиям и пыткам белорусов и вывозу украинских детей - подчеркивая необходимость привлечения Лукашенко к ответственности.

Потенциально этот закон является частью более широкого контекста внутренней и внешней политики Беларуси и усиливает напряженность между режимом и оппозицией, а также международным сообществом.

Стоит отметить, что в России у президента нет таких привилегий как пожизненное обслуживание его и его семьи после отставки, что вызывает еще больше вопросов. Основным предметом дискуссии среди аналитиков и наблюдателей является то, что побудило Лукашенко к такому шагу и какие возможные скрытые мотивы стоят за этими решениями?

Изменения в законодательстве вызывают подозрения в возможном вмешательстве России в этот процесс. Учитывая геополитическую важность Беларуси и связи с РФ, вероятно это решение является результатом договоренностей или влияния российского лидера Владимира Путина.

Спекуляции относительно того, что Лукашенко имеет "красную кнопку" или контроль над ядерным оружием, являются лишь гипотезами, но они дают ему мощный стержень в переговорах и отношениях с Россией. Это может быть его собственным средством обеспечения безопасности и невмешательства в совбственные политические дела. Этим Лукашенко и мог ловко манипулировать и превратиться из разменной фигуры в полноправного члена переговоров.

Вопрос отношений Лукашенко и Путина остается открытым. Если предположить, что Лукашенко получил доступ к ядерным боеголовкам, согласен ли Путин продолжать столь рискованное соглашение и подходит ли ему такой кандидат? Этот вопрос вызывает сомнения, поскольку Россия не заинтересована в том, чтобы ее сосед сохранял такое средство без тотального контроля с ее стороны.

Другая возможная интерпретация нового закона – это попытка Лукашенко избежать ответственности за нарушение прав человека и "выйти сухим из воды" в пределах своей страны. Учитывая инциденты во время протестов 2020 года и международный учет нарушений прав человека, это может быть его попыткой отойти от ответственности за происходящее и защитить себя от возможных судебных преследований. Обеспечив себе и своей семье комфортные условия после ухода с должности, Лукашенко может считать это оптимальным выходом, особенно в условиях внутреннего и международного напряжения.

В итоге Лукашенко сделал шаг, который оставляет многие вопросы без ответов. Является ли это стратегическим планом, основанным на реальных угрозах и обстоятельствах, или лишь попыткой избежать ответственности и обеспечить себе комфортное будущее остается предметом интенсивных исследований и дискуссий.