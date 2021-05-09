Лукашенко выдал "декрет" на случай своего убийства

В Беларуси в случае насильственной смерти самопровозглашенного президента Александра Лукашенко управление страной должно будет перейти к Совету безопасности во главе с премьер-министром.

Такой порядок перераспределения власти предусмотрен в "Декрете о защите суверенитета и конституционного строя", который подписал Лукашенко. Новость об этом 9 мая появилась на его сайте.

Документом предусматривается, что в случае гибели лидера "вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий" на территории страны незамедлительно должны ввести "чрезвычайное или военное положение".

При этом всем государственным органам и их должностным лицам предписано действовать в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер. Ведомство должно определить перечень мер по обеспечению "чрезвычайного или военного положения", а его решения – обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

"Основным вопросом будет проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении. Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны", – подытожила пресс-служба Лукашенко, отметив, что документ вступает в силу с момента его подписания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов провести досрочные выборы главы государства только параллельно с новыми выборами президента в США.