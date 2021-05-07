Лукашенко назвал условие проведения досрочных выборов президента в Беларуси

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он готов провести досрочные выборы главы государства только параллельно с новыми выборами президента в США.

Об этом нелегитимный глава государства сказал журналистам в пятницу, 7 мая, пишет "Белта". Таким образом он отреагировал на призыв стран G7 провести в Беларуси "новые свободные и справедливые выборы под международным наблюдением".

"Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", – добавил Лукашенко.

Он отметил, что американские выборы, на которых победил Джо Байден, якобы прошли с множеством нарушений. Лукашенко ответил и на обвинения в чрезмерном применении силы к участникам протестов в Беларуси, заявив, что "американцы накосячили больше".

"Зачем застрелили женщину? А сколько погибло? И я не хочу сказать, что полицейские в Америке неправильно действовали, защищая парламент – святыню американской демократии. Так почему мы тогда неправильно действовали, защищая свою страну? И они нам предлагают досрочные выборы. Повторяю: я – за", – резюмировал незаконно избранный президент.

При этом, по мнению Лукашенко, в Америке никогда не пойдут на перевыборы. "А мы пойдем – в любой день, как только они объявят о досрочных выборах. Чтобы было честно", – подчеркнул самопровозглашенный лидер Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко пригрозил проблемами действующему в стране европейскому бизнесу из-за подготовки новых санкций Евросоюза в отношении Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко похвастался "живой" белорусской вакциной от COVID-19, которая существенно отличается от зарубежных аналогов.