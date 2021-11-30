Помнится, во время выступлений, которые проходили в Минске и других городах Беларуси, мне пришлось дебатировать со множеством жителей этой пока еще республики и практически все стояли на том, что им на месте виднее, как надо действовать или вернее – бездействовать. А концовка общения всегда была примерно одинаковой: "Не учи дедушку кашлять", и последнее уточнение от них, мол почему тебя так интересует вопрос того, что и как мы делаем, не ваше это дело. На это одному из таких деятелей, который очень быстро где-то потерялся, пришлось ответить в таком ключе, что меня интересует страна, с которой возможно, придется воевать.

На том диалог был окончательно закончен и мне неведомо то, что он подумал о моих словах. Но смысл их был прост. Было очевидно, что оба варианта развития событий в Беларуси, были написаны в Москве. Неважно, кто бы выиграл в этой ситуации, Лукашенко, Тихановская или Бабарико, в итоге Беларусь превращается в московскую прокладку или подстилку. Правда варианты исполнения были бы разными и происходили бы под визуально отличными прикрытиями, но результат был бы одинаковым.

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Лука не мог выстоять без помощи Москвы, которую он мог купить только исключительной, рафинированной степенью холуйства. Ему надо было упасть ниже всякого плинтуса и собственноручно выбрать себе бутылку или швабру. Только таким образом он мог получить одобрение Кремля, поскольку оба другие варианта – чисто московские кроты, которые исполняли бы директивы Москвы как роботы, хоть и без пафоса, на который способен Лука.

Но кроме своего внутреннего, генетического холуйства, у Луки все же было и есть в настоящий момент одно бесспорное преимущество перед обоими конторскими персонажами. Дело в том, что после фактического и юридического поглощения Беларуси лица, сделавшие это от ее имени, должны умереть. Как говорится: "Ничего лишнего, только бизнес". Такой человек, будь то Тихановская или Бабарико, оказались бы носителями очень серьезных и опасных тайн, с которыми долго не живут. Первое лицо, как не крути, будет знать все детали этого фарса и лучше, чтобы оно физически не смогло этого рассказать хоть кому-то.

Например, гладя на то, что и как говорила Тихановская, она явно – одноразовый материал. Это – не кадровый сотрудник-нелегал, а вынужденный любитель и потому оставлять ее с кучей тайн, было бы не просто опасно, но и глупо. Что там с Бабарико – трудно сказать, поскольку он не успел раскрыть свои таланты и потому там – 50/50. Это к тому, что ликвидация одного из этого дуэта, ставшего во главе республики, имеет нехороший вид и может поставить под вопрос легитимность аншлюса.

А вот с Лукой – другое дело. Он стал настолько отвратительным персонажем, что его ликвидация, по окончании операции поглощения, кроме вздоха облегчения больше ничего ни у кого не вызовет. Поэтому он идеально вписывается во все планы, в том числе и в финал операции, который можно назвать "концы в воду". И что самое главное, ни в самой Беларуси, ни в Европе его смерть не станет поводом для того, чтобы выяснять, от чего же Рыгорыч уехал на концерт Кобзона, с предварительным просмотром шпиля собора в Солсбери. И потому – он играет роль козла отпущения, а пока – набирает на себя кучу грехов.

Он не может не понимать такого своего положения и потому старается хоть как-то убедить Путина в своей незаменимости и необходимости, даже на будущее. И вот как только тема с нелегалами притихла, ему кровь из носу надо было показать еще что-то эдакое, чтобы пронять Путина. Таким образом, чуть больше чем через год, после тех самых разговоров с белорусскими "повстанцами", именно Лука дал прямой ответ на вопрос, о какой войне идет речь. Смотрим и слушаем внимательно, тут совсем короткий видос на полминуты.

https://twitter.com/_A_Vit_/status/1465356993808449542

(На момент публикации ссылка была активной, но пост уже снесен. Мы успели сделать скриншот)

Таким образом Беларусь, до этого момента, нужно было считать не дружественным государством. Это следует из того, что с 2014 года она в ООН в лучшем случае воздерживалась от голосования по Украине, а когда голосовала – делала это против Украины и всегда поддерживала РФ. Но вот после этой речи ситуация изменилась и Беларусь перешла в разряд враждебных государств, со всеми вытекающими последствиями. Так что военным, пограничникам и остальным силовикам пора начинать реагировать на это, если такое не было сделано раньше.

Всё! От Азовского моря до границы с Польшей мы имеем единую границу с вражескими государствами и потенциальную линию фронта. И вот теперь на той давней дискуссии можно ставить окончательную точку, поскольку никто в Беларуси даже не пикнул по этому поводу. Это не то, чтобы какая-то особая новость, но теперь нет даже тени сомнений или каких-то вариантов. Враг, он и есть – враг, и это надо принять как руководство к действию.