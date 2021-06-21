Лукашенко – ребенку: я глюкоза, вот вырастешь, я тебя буду лечить
Непризнанный глава Республики Беларусь Александр Лукашенко в беседе с маленьким мальчиком в детской больнице Минска назвал себя "глюкозой для взрослых". Такое странное определение себя политик сделал в рамках визита в учреждение по случаю Дня медицинского работника.
Видео забавного разговора опубликовал Telegram-канал "Пул Первого". В нем Лукашенко познакомился с ребенком, который употребляет глюкозу в качестве полезной добавки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Мальчик задал Лукашенко вопрос, президент ли он. На что захвативший власть политик заявил, что он глюкоза.
"Я глюкоза, только я для взрослых. Я лечу взрослых. Вот вырастешь, я буду тебя лечить и буду твоей глюкозой. Ты не против?", – засмеялся Лукашенко. Он также сказал, что у мальчика еще есть время подумать над таким предложением.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине требуют возбудить уголовное дело против лидера Беларуси Александра Лукашенко за то, что он де-факто признал законными террористические организации "ЛНР".