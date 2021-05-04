Лукашенко пригрозил ЕС проблемами из-за новых санкций

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил проблемами действующему в стране европейскому бизнесу из-за подготовки новых санкций Евросоюза в отношении Беларуси.

Так, в ходе встречи с премьер-министром Романом Головченко он поручил правительству предоставить информацию о крупных европейских инвестпроектах в Беларуси, передает Белта.

"Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить – время покажет. Дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси. Посмотрим на их работу", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что подготовка нового пакета санкций – это якобы попытка запугать Беларусь, и это, по мнению Лукашенко, "нельзя оставлять без ответа".

Отметим, ранее журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter заявил, что Евросоюз не успевает подготовить четвертый пакет санкций против режима Лукашенко к ближайшей встрече Совета ЕС и вероятно отложит этот вопрос до июня. Он добавил, что до сих пор неизвестно, пакет санкций предложит группа стран-членов ЕС или Европейская служба внешних связей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Европейский Союз и США 2 октября ввели в действие санкции в отношении около 50 официальных лиц Беларуси, однако Лукашенко в этот список не вошел.

Через месяц санкции расширили и тогда под них попали нелегитимный президент и его сын Виктор.

"Инаугурация" Лукашенко 23 сентября прошла без объявления и телетрансляции. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.

Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" и вышли на массовые протесты по всей стране.

США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированы.