Лукашенко прибыл в Пекин на встречу с Си: ожидается подписание договоров ''в ключевых областях''. Фото

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 28 февраля, прибыл в Китай. В планах диктатора встретиться с лидером КНР Си Цзиньпинем и подписать соглашения "в ключевых областях ".

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Как сообщают белорусские СМИ, самолет Лукашенко совершил посадку в аэропорту Пекина. В сети обнародовали соответствующее видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как видно из кадров, белорусского диктатора в аэропорту встретили первый замминистра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй и посол КНР в Беларуси Се Сяоюн.

По информации белорусских медиа, Лукашенко пробудет в Поднебесной до 2 февраля. Официальной целью его визита является "продолжение многолетнего курса на развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Китая".

Однако, вероятней всего, белорусский диктатор будет говорить с Си Цзиньпинем об Украине и, скорее всего, будет лоббировать российские интересы, в частности речь пойдет о поставках оружия.

В сети также показали автомобиль, в котором Лукашенко будет передвигаться по Пекину во время визита – машина китайского производства марки Hongqi.

Не обошлась поездка Лукашенко в Китай и без комических ситуаций. В сети распространили фото, сделанное в белорусском аэропорту. На нем самопровозглашенный президент спешит к самолету в оригинальной одежде. Лететь в Поднебесную Лукашенко решил в спортивной форме – "треники" на нем выглядели довольно смешно.

А по трапу в аэропорту Пекина Лукашенко спустился уже в "бомбере". Пользователи сети также заметили, как он странно лежит на диктаторе. Они предположили, что под куртку Лукашенко надел бронежилет. Его также предупредили о дресскоде, напомнив на всякий случай, что кимоно – это японская одежда.

Как сообщал OBOZREVATEL, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, поддерживающий Россию в войне против Украины, намерен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином. По всей вероятности, его цель – помочь КНР и РФ обойти западные санкции на фоне сообщений о том, что Пекин серьезно рассматривает возможность отправления Кремлю смертоносного оружия.

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