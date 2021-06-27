Лукашенко могут скинуть: блогер спрогнозировала эффект от санкций

Новый пакет санкций, введенный Великобританией, Евросоюзом и США в отношении режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на сегодня не является убийственным. Но постепенно усиливаясь, санкции могут привести к отстранению диктатора от власти.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказала блогер из Беларуси Татьяна Мартынова. "Я верю в два варианта: либо верхушка скинет Лукашенко сама, потому что поймет, чем это ей грозит в дальнейшем, либо он справится, и тогда Беларусь превращается в Северную Корею", – спрогнозировала она.

По оценкам блогера, новые санкции против режима не станут "бронебойными", и все же реакция властей на них говорит о том, что речь идет о серьезном ударе.

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"Если бы санкции были бесполезны, не было бы такой истерики у официального Минска, который угрожает ответить всеми возможными карами небесными. Те санкции, которые сегодня вводятся, те пакеты, которые разрабатываются, будут играть свою роль. Есть разные прогнозы. Но самое важное, что мы все вместе давим на кошельки режима", – подчеркнула Мартынова.

По ее мнению, с каждым новым пакетом давление на режим будет возрастать, что в конечном итоге может привести к непоправимым последствиям для него. "Каждый следующий пакет будет увеличиваться. В пятом пакете, который рассматривается, содержатся санкции в отношении экспорта калийных удобрений и другие карательные меры вплоть до отключения от SWIFT. Это уже более серьезная история. Думаю, там режим уже завизжит как ужаленный".

Блогер добавила, что режим готовится к введению санкций, но это вряд ли поможет избежать их. "Все стороны этого конфликта готовятся к тому, чтобы обходить санкции. Они переоформляют свои компании. Но есть и наблюдатели, которые сообщают об этом".

Как писал OBOZREVATEL, Европейский Союз, Великобритания и США ввели новые санкции в отношении Беларуси. В санкционном списке 86 физических и юридических лиц.