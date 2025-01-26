Лукашенко идет на седьмой срок: в Беларуси стартовали фальшивые выборы президента

В Беларуси 26 января проходят "выборы президента", которым предшествовали несколько дней "досрочного голосования". Избиратели с 08:00 до 20:00 смогут "отдать голос" за одного из пяти кандидатов, среди которых – беларуский диктатор Александр Лукашенко, для него это уже седьмые выборы подряд.

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Ряд стран уже заявили, что не будут признавать результаты фейковых выборов, их беларуский Центризбирком планирует объявить в 11:00 в понедельник, 27 января. О ходе "выборов" без выбора информируют беларуские издания "Белта" и "Беларусь сегодня".

В 8 часов утра по всей территории Беларуси открылось 5325 участков. И, как уверяют в беларуском Центризбиркоме, к 10:00 явка якобы составила 47,56% избирателей.

Участки будут работать до 20:00, именно до этого часа они будут ждать избирателей, которые смогут "проголосовать" за избранного кандидата. В этом году их несколько. "Фоном" для Лукашенко, баллотирующегося уже в седьмой раз подряд и правящего страной более 30 лет, стали трое мужчин и женщина, которых беларуские власти допустили к участию в очередном спектакле под названием "выборы".

Речь идет о главе ЛДПР Олеге Гайдукевиче, который в 2020 году был доверенным лицом Лукашенко и осуждал действия протестующих, называл массовые протесты "проплаченной попыткой Евросоюза и США совершить государственный переворот".

Указана в бюллетенях и фамилия предпринимателя Анны Канапацкой, дочери Анатолия Трухановича, первого официального долларового миллионера в Беларуси. В свое время она придерживалась оппозиционной позиции, но после подавления протестов 2020 критикует все продемократические силы, Светлану Тихановскую и всех других политиков в эмиграции.

Третий "кандидат" – глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк. В 2006 и 2015 годах Хижняк он получил от Лукашенко награды за "честный труд и активное участие в общественной жизни". В 2023 году Хижняк говорил, что у Беларуси достаточно четырех партий. Ранее в стране были ликвидированы все оппозиционные партии.

Также баллотируется первый секретарь ЦК КПУ Сергей Сиранков. Он, комментируя свое участие в выборах, заявил: "Мы всегда были в команде президента. И наше сегодняшнее решение демонстрирует лишь одну из программных установок партии – поддержку нынешнего лидера Беларуси, его политического курса, полностью совместимого с программой КПСС по строительству в Беларуси государства для народа".

До этого с 21 января на территории страны проводили "досрочные выборы", в ходе которых, по данным ЦИК, якобы проголосовали 41,81% граждан, включенных в списки для голосования.

В Беларуси пытаются создать иллюзию легитимности так называемых выборов. Глава ЦИК страны Игорь Карпенко заявил, что по всем регионам страны якобы работают "международные наблюдатели": самая многочисленная миссия наблюдателей – от СНГ, вторая по численности – от Шанхайской организации сотрудничества. Он также утверждает, что в Беларусь приехали представители и руководители ЦИК стран СНГ и дальнего зарубежья, а также "индивидуальные эксперты" со всех континентов (кроме Австралии) и 17 западноевропейских стран.

В то же время, о реальном отношении международного сообщества к "выборам" Лукашенко свидетельствует тот факт, что ряд стран уже заявили об их непризнании.

В частности, 24 января спикер Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Анитта Харпер озвучила позицию блока: в ЕС так называемые выборы в Беларуси считают "фальшивкой".

"Это абсолютно недемократично. Эти выборы – полная фальшивка. Это не выборы, если ты уже знаешь, кто победит", – заявила она.

Не признает псевдовыборов и Украина: на днях представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил, что официальный Киев не считает досрочные выборы в Беларуси демократическими и прозрачными и продолжает поддерживать беларуский народ в стремлении к свободе.

Киев считает, что оснований называть голосование 26 января в Беларуси "президентскими выборами" нет, а его результаты известны заранее. Украина также выразила солидарность с позициейгосударств-членов ЕС, США, Канады, Великобритании и других демократических стран об отсутствии сейчас в Беларуси базовых условий для проведения честных и прозрачных выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ.

Тем временем в беларуском ЦИК анонсировали первую пресс-конференцию по предварительным результатам "выборов" ночью, в период с 02:30 до 03:00, а в 11:00 в понедельник там обещают озвучить, за кого якобы проголосовали беларусы, а на самом деле – какой процент. поддержки беларускому диктатору нарисовали в этот раз.

Напомним, в канун так называемых выборов, 25 января, стало известно о проблемах с доступом в интернет на территории страны. У граждан внутри страны возникли проблемы с доступом к некоторым VPN-сервисам и иностранным сайтам.

Один из беларуских провайдеров признал, что эти проблемы были созданы искусственно: по его данным, ограничения связаны якобы с "опасностью для информационных объектов" и были введены распоряжением Оперативно-аналитического центра при президенте страны на период с 25 по 27 января.

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