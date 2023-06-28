Лукашенко действует в интересах Кремля, а не белорусского народа: в Госдпепе США прокомментировали убежище Пригожина в Беларуси

По мнению официального Вашингтона, действия Александра Лукашенко, предоставившего убежище военному преступнику Евгению Пригожину на территории Беларуси, служат скорее интересам Кремля. А интересам народа Беларуси это полностью противоречит.

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Об этом заявил на пресс-брифинге представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер. Он отметил, что "вагнеровцы" причиняют вред всем странам, где находятся.

"Решение Лукашенко принять его (Пригожина – ред.) в Беларуси на самом деле свидетельствует о том, что он продолжает делать шаги не в интересах своего народа, а в интересах Кремля", – отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Он отметил, что Соединенные Штаты тщательно наблюдают за деятельностью частной военной компании "Вагнер" как в Украине, так и в Африке, а также в любой другой части мира, где они могут действовать. Миллер подчеркнул, что деятельность "вагнеровцев" причиняет вред интересам стран, где они оперируют.

Напомним, ранее Лукашенко выступил с заявлением относительно незаконченного бунта Пригожина и своей "роли" в урегулировании ситуации в РФ. По словам диктатора, едва узнав о том, что тысячи наемников объявили о походе на Москву, он якобы приказал привести армию Беларуси в полную боеготовность. Также Лукашенко заявил, что ему "было больно наблюдать" за этими событиями.

Кроме того, диктатор повторил сказанный несколькими месяцами ранее на саммите ОДКБ тезис, что "если рухнет Россия, мы все погибнем".

По словам Лукашенко, "самым страшным" было бы, если бы "смутой" в России "мгновенно воспользовались" на Западе, который то и делает, что "расширяет НАТО на восток" и выискивает подходящий момент для нападения на Беларусь. По версии Лукашенко, коварные "враги" Беларуси практически ежедневно устраивают "провокации на госгранице у стран-соседей: от подбрасывания тел до залетов беспилотников".

Чьи именно тела подбрасывают Лукашенко "враги", он не уточнил.