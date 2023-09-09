'Лучший ответ – не давать себя напугать': посол Польши прокомментировал ядерные угрозы России

Российские пропагандисты запустили методичку, что тактический удар ядерного оружия может прийтись именно по Польше, ключевому европейскому партнеру Украины. Несмотря на чудовищность подобных идей, лучшей реакцией на них будет ее отсутствие.

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Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в интервью изданию BBC. Журналист поинтересовался, не боится ли дипломат возвращаться в Варшаву после подобных изречений из России, ведь украинская столица максимально подготовлена и защищена от любых сценариев.

"Да, с помощью западных государств и благодаря наивысшему мастерству ваших артиллеристов и воинов сил ПВО Киев является очень безопасным городом. Однако если поддаться на шантаж – это как в случае с террористом, с похитителем людей – только привлечет его к следующим угрозам и атакам… Мне кажется, что лучший ответ на такой ядерный шантаж – это не давать себя испугать", – уверен посол.

Цихоцкий добавил, что сама мысль о том, что мир стоит на пороге ядерной войны в XXI столетии, ужасна и требует серьезного подхода. Но идти на поводу у агрессора лидеры цивилизованных стран не должны.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр обороны Резников выразил свои мысли на тему вероятного удара по Украине ядерным оружием. По его словам, кремлевскому фюреру не удастся уничтожить территорию нашей страны, так как она чрезвычайно большая.

Глава украинского МИД Кулеба также отказывается паниковать из-за очередных угроз со стороны своего оппонента Лаврова на тему "красной кнопки". Дипломат обозначил, что все грозные заявления кремлевских чиновников не больше, чем бряцание языком.

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