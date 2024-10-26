Литва разберет линии электропередач с Россией и Беларусью: когда это произойдет

Литва планирует до февраля 2025 года отключить, а затем демонтировать линии электропередач, соединяющие ее со страной-агрессором Россией и Беларусью. Этот шаг является частью синхронизации государств Балтии с Западной Европой.

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Об этом в пятницу, 25 октября, сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid, передает lrt.lt. В компании отметили, что по состоянию на сейчас часть линий электропередачи с третьими странами функционирует.

"Все линии будут отключены 8 февраля 2025 года, когда истечет срок действия соглашения BRELL (совместная электроэнергетическая система России, Беларуси и стран Балтии. – Ред.). Работы по демонтажу начнутся сразу после этого", – сообщил Litgrid в комментарии BNS.

Уже 9 февраля 2025 года балтийские электросети синхронизируют с сетями западноевропейских государств. За день до этого Литва, Латвия и Эстония отключатся от российской энергетической системы и проведут испытание совместной изолированной работы, после чего не вернутся к старой системе.

"Поскольку синхронизация сети с континентальной Европой приближается, правительство в среду отключило семь 330-киловольтных связей с Россией и Беларусью из списка активов и объектов, важных для национальной безопасности", – говорится в материале.

Страны Балтии подписали соглашение о присоединении своих энергосистем к ЕС к 2025 году после десятилетних переговоров. ЕС выделил 1,2 миллиарда евро на подготовку этих стран к отделению, покрыв около трех четвертей расходов.

В июле 2024 года сообщалось, что операторы систем передачи электроэнергии Литвы, Латвии и Эстонии сообщили России и Беларуси о непродлении договора BRELL. Официально они выйдут из него в феврале 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, вопреки заверениям кремлевских пропагандистов, что Европейский Союз не сможет выжить без газа из России, газовые хранилища Европы оказались заполнены на 90% уже 19 августа. Это минимальный объем газа, необходимый для покрытия потребностей ЕС в зимнюю пору.

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