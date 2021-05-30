Литва призвала ввести санкции против компаний, строящих АЭС Беларуси

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните обратилась к Европейскому Союзу с призывом рассмотреть возможность введения экономических санкций против предприятий, которые системно оказывали финансирование строительства белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Также она укорила Запад за лояльность в отношении сооружения газовой магистрали "Северный поток-2".

Об этом политик рассказала 30 мая в интервью изданию Financial Times. Шимоните убеждена, что критическая ситуация со свободой слова и личности в Беларуси требует жестких ограничительных мер в сфере экономики.

"ЕС должен рассмотреть возможность введения рестриктивных (ограничения внешних кредитов для государств. – Ред.) мер в отношении различных секторов экономики и сокращения доступа к финансовым рынкам", – заявила премьер Литвы.

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Шимоните также обозначила, что не поддерживает отмену западных санкций против оператора "Северного потока-2" – компании "Nord Stream 2 AG".

"Берлин и Вашингтон должны понимать, что закрывать глаза на неприятные вещи нельзя, даже в экономических интересах государств", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2021 года Евросоюз уже выражал опасения из-за запуска первого блока БелАЭС в связи с небезопасностью его эксплуатации.