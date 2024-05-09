Литва не пустит наблюдателей ОБСЕ на выборы президента: названа причина

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе еще в конце апреля сообщила, что не будет наблюдать за выборами в Литве. В ОБСЕ заявили, что страна требует исключить из числа наблюдателей делегацию некоторых стран, но организация не может принять такое условие.

МИД Литвы подтвердил эту информацию, пишет Delfi и добавляет, что министерство официально приглашало ОБСЕ понаблюдать за выборами. Но – без участия белорусов и россиян.

"Литва, соблюдая международные обязательства, пригласила представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и страны ОБСЕ, за исключением агрессора России и ее сообщницы Беларуси, наблюдать за выборами", – отметили в МИДе страны.

Там справедливо уточнили, что приглашение представителей РБ и РФ на выборы было бы "насмешкой над демократией".

"Международная изоляция преступных режимов России и Беларуси – последовательное и принципиальное направление внешней и внутренней политики Литвы, которое мы намерены продолжать", – добавили в литовском МИДе.

Президентские выборы в Литве пройдут 12 мая. В избирательной кампании принимают участие восемь кандидатов, включая нынешнего президента Гитанаса Науседу, баллотирующегося на второй срок, и премьер-министра Ингрид Шимоните.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва совместно со странами-соседками на части государственной границы с РФ возводит так называемую линию обороны Балтии, состоящую из заграждений и бункеров. Каждый бункер будет иметь площадь около 37 кв. м, в нем смогут разместиться около 10 солдат и он будет защищен от артиллерийских ударов.

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