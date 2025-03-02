Литва инвестирует в оборонную промышленность Украины €20 млн: детали

Правительства Литвы и Украины договорились о развитии совместного производства оружия, для чего Вильнюс выделит €20 миллионов. Для согласования договоренности в Литве пройдут встречи представителей стран.

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Об этом сообщили в пресс-службе литовского Министерства обороны в субботу, 1 марта. Из соображений сохранности там не уточнили, на создание каких типов оружия распространяется соглашение.

"Стратегическая договоренность, достигнутая во время встречи президентов Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского в Киеве, относительно развития украинской оборонной промышленности в Литве движется вперед", – говорится в сообщении.

В дальнейшем предварительная договоренность была достигнута на встрече министра национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене, старшего советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина и министра стратегической промышленности Украины Германа Сметанина. Она предусматривает совместное производство Киевом и Вильнюсом вооружения на территории Литвы.

"Литва продолжит инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс, закупая у Украины для Украины. На это уже выделено €20 млн, сумма будет продолжать расти. Однако мы стремимся к еще более тесному сотрудничеству – развитию совместного литовско-украинского производства оружия как в Литве, так и в Украине", – прокомментировала глава литовского Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европейский Союз немедленно усилить оказание помощи Киеву. В частности, он попросил партнеров о деньгах, оружии и миротворцах для Украины.

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