Лидеры ЕС и Кореи призвали РФ немедленно вывести войска из Украины и пообещали усилить давление на Кремль

Европейский Союз и Южная Корея призвали Россию немедленно вывести свои войска со всей территории Украины в ее международно признанных границах. В совместном заявлении президент Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Республики Корея Юн Сок Йоль пообещали усилить давление на государство-агрессора и содействовать привлечению к ответственности за вооруженную агрессию против Украины и военные преступления руководства РФ.

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Совместное заявление по итогам саммита в Сеуле 22 мая опубликовано на сайте Еврокомиссии. Лидеры ЕС и Южной Кореи также заверили в непреклонной поддержке Украины во время войны и в послевоенном восстановлении.

В заявлении содержится безоговорочное осуждение российского вторжения в Украину.

"Мы снова заявляем о своем решительном осуждении агрессивной войны России против Украины, которая является серьезным нарушением международного права. Мы подтверждаем нашу твердую приверженность Уставу ООН и напоминаем о нашей непреклонной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемого права на самооборону от российской агрессии в соответствии с Уставом ООН", – говорится в документе.

Подписанты заявления требуют от России немедленного, полного и безоговорочного вывода своих войск с международно признанной территории Украины, также Кремль должен приступить к выполнению взятых на себя международных обязательств.

"Россия должна прекратить свою агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Международное гуманитарное право, включая правила обращения с военнопленными, а также международные права человека должны соблюдаться", – подчеркнули участники саммита.

Ответственность России за военные преступления, усиление давления на государство-агрессора и непоколебимая поддержка Украины, отмечено в документе, являются ключевыми позициями, на которых стоят ЕС и Южная Корея.

"Мы выражаем поддержку обеспечения ответственности за военные преступления и другие нарушения международного права, совершенные во время агрессивной войны России против Украины, и подтверждаем нашу поддержку работы Международного уголовного суда. Мы согласны поддерживать и усиливать коллективное давление на Россию, в частности, путем эффективного осуществления соответствующих ограничительных мер. Мы полны решимости поддерживать восстановление и реконструкцию Украины и по-прежнему намерены поддерживать Украину столько, сколько нужно. Мы обсудили способы увеличения нашей поддержки Украины для удовлетворения финансовых, материальных потребностей, а также потребностей в области безопасности и гуманитарной помощи", – указано в совместном заявлении.

Россия, согласно документу, может готовиться к новым санкциям, Украина будет получать поддержку во время войны и после ее завершения.

"Мы согласились продолжить и усилить коллективное давление на Россию, в частности путем введения соответствующих ограничительных мер. Мы привержены поддержке восстановления Украины и решительны относительно готовности поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. Мы обсудили пути увеличения поддержки Украины с целью обеспечения ее финансовых, материальных, безопасных и гуманитарных потребностей", – говорится в документе.

Заявление содержит также осуждение ядерных и ракетных программ КНДР наравне с захватнической войной РФ, являющихся ныне ключевыми угрозами миру и безопасности.

Среди других дестабилизирующих факторов они упомянули медленные темпы восстановления после глобальной пандемии, климатические изменения, ухудшение продовольственной и энергетической безопасности.

Следовательно, ЕС и Южная Корея договорились совместно работать над решением этих проблем и расширять стратегическое сотрудничество.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС введет санкции против фирм из Китая за помощь России. В общей сложности 11-й пакет санкций будет содержать ограничения относительно более 90 компаний из разных стран.

Своими действиями, отметила фон дер Ляйен, ЕС намерен покончить с практикой уклонения РФ от санкций. Ограничения будут введены относительно компаний, которые доказано поставляют подсанкционные товары из ЕС в Россию через третьи страны.

Также сообщалось, что ЕС отказался подключать российский банк в SWIFT даже в рамках зернового соглашения.