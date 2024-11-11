Лидер оппозиции Германии обозвал Шольца "хромой уткой" и выступил за соглашение с Трампом

Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, поддерживая Камалу Харрис на выборах президента США и столкнувшись с победой Дональда Трампа, стал "хромой уткой"; к его позиции якобы не будет прислушиваться будущая администрация избранного американского главы. Мерц считает, что Берлину нужно стремиться к сделкам с Вашингтоном, выгодным для обеих сторон.

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Об этом лидер Христианско-демократического союза заявил в интервью Stern. Отметим: сленговый термин "хромая утка" используется политиками на западе в отношении лидера, покидающего свой пост, фигуры, от которой уже немногое зависит.

"У Трампа хорошая память. Нынешнее федеральное правительство больше не будет услышано новой администрацией. Шольц теперь хромая утка на международном уровне", – считает представитель немецкой оппозиции.

Социал-демократ Шольц потерял большинство в парламенте 6 ноября после того, как уволил министра финансов Кристиана Линднера. Мерц после распада трехпартийного коалиционного правительства призвал канцлера не тянуть с досрочными выборами.

"В Германии мы никогда по-настоящему не формулировали и не отстаивали свои интересы достаточно хорошо, и нам нужно это изменить. Американцы гораздо более наступательны. Это не должно закончиться тем, что только одна сторона получит выгоду, а скорее тем, что мы заключим выгодные соглашения для обеих сторон. Трамп назвал бы это сделкой", – объяснил свое мнение Мерц.

Он (как и Трамп во время первого президентского срока), враждовал с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Разочарованный ее либеральной политикой, Мерц на несколько лет оставил политическую сцену и работал председателем наблюдательного совета немецкого подразделения по управлению активами BlackRock Inc.

Теперь же, по данным опроса Insa, 35% немцев поддержали бы кандидатуру Мерца на должность канцлера, 18% – Шольца и 16% – Роберта Хабека, сопредседателя партии "зеленых" "Союз 90".

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Кристиан Линднер уверяет: Олаф Шольц отправил его в отставку с должности министра финансов из-за того, что он настаивал на необходимости передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

– Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после увольнения министров и распада правительственной коалиции заявил о готовности распустить Бундестаг, чтобы "проложить путь" к внеочередным парламентским выборам в стране. По его словам, Германии нужно "стабильное большинство" и правительство, "способное действовать".

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