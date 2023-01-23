Лидер армян Нагорного Карабаха Рубен Варданян отказался осудить войну в Украине

Лидер армян самопровозглашенного Нагорного Карабаха Рубен Варданян, заработавший себе состояние в России, отказался осудить полномасштабную войну, которую РФ развязала в Украине. Он заявил, что с его стороны было бы неправильно комментировать захватническую политику РФ.

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Об этом Рубен Варданян сказал в программе BBC Hard Talk. Ведущий программы Стивен Сакур отметил, что Армения десятилетиями возлагалась на военную поддержку России и задал в этом контексте два конкретных вопроса Рубену Варданяну.

"Мне интересно, какие уроки вы сделали из путинского вторжения, его захватнической войны в Украине. Считаете ли вы эту войну, во-первых, чем-то, что вы должны осудить? Видите ли в ней опасные уроки для Армении?", – спросил ведущий.

Варданян ответил на это лишь, что сделает все необходимое, чтобы защитить Нагорный Карабах.

"Смотрите, я сейчас госминистр маленькой республики со 120-тысячным населением, страдающим вследствие большого нападения Азербайджана. Я отвечаю за защиту моих детей, проживающих здесь с моим народом. Я сделаю все, что нужно, чтобы их защитить. Таким образом, мой ответ на ваш вопрос таков: я сделаю все, что нужно, чтобы спасти Арцах", – сказал Варданян.

На повторный вопрос ведущего, осуждает ли Варданян путинское вторжение в Украину, тот ответил, что считает неправильным это комментировать:

"Я ответил вам, что сделаю все необходимое для защиты моего народа, все, что для них будет правильным, в этом случае промолчать. Потому что, что бы я ни сказал относительно России, Франции, США или других, помешает возможности получить поддержку международного сообщества. С моей стороны, было бы неправильно комментировать", – заявил Варданян.