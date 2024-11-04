Летающая коробка с болтами разного типа: китайцы впервые показали российский Су-57 вблизи. Фото и видео

Российский истребитель Су-57 впервые засветился на авиашоу за пределами РФ, где он стал объектом насмешек и снискал славу коробки с болтами. На Airshow China 2024 посетители впервые запечатлели его во всех деталях, потому что раньше россияне не допускали к Су-57 зрителей.

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"Много винты: более близкий взгляд на российский истребитель 5-го поколения Су-57 на авиашоу в Чжухае в Китае" – именно с такой подписью ролик с российским самолетом опубликовали в сети. В глаза действительно бросается большое количество болтов, на которых держатся панели фюзеляжа.

Много вопросов также есть к качеству стыковки элементов, в частности створок внутреннего отсека вооружения с другими элементами фюзеляжа.

Кадры хвостовой части Су-57 попали в сеть впервые. Они дают понять, что для крепления используются болты с разными шлицами: крест, прямой, а также под шестигранник.

Украинский военный портал Defence Express пишет, что это участие Су-57 в авиашоу ознаменовало окончательное разрушение мифа о том, что этот самолет хоть как-то относится к пятому поколению. Также обнародованные кадры стали доказательством того, что все российские технологии авиастроения остались в 20 веке.

"Эти видео активно распространяются по китайским социальным сетям, в которых китайские пользователи прямо насмехаются над российским самолетом. При этом речь идет не о серийном истребителе, а о прототипе. Учитывая номер 054 – Т-50-4, то есть четвертый самолет для проведения всех испытаний, который должен быть максимально близко к идеалу", – сказано в статье.

В целом, вся технология производства Су-57, который только в РФ называют истребителем пятого поколения, указывает, что для технологий малозаметности в нем есть только форма фюзеляжа.

Как писал OBOZ.UA, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о степени повреждения двух российских истребителей Су-57 на аэродроме в Ахтубинске. У одного самолета значительные повреждения, у другого – более легкие.

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