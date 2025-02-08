'Лед и пламя' Дональда Трампа: в одном месте президент США провоцирует горячий конфликт, а в другом пытается его потушить

Еще не прошел и месяц со дня инаугурации президента США Дональда Трампа, а политик уже успел сделать несколько громких заявлений, которые в случае их выполнения могут значительно изменить мировую ситуацию со знаком минус. Зрители по оба берега Атлантики еще не успели переварить предложения Трампа по Гренландии, Панамскому каналу и Канаде, как он уже призвал взять под долгосрочный контроль США сектор Газа, а почти два миллиона палестинцев навсегда уехать в соседние страны, оставив без внимания вопрос, как убедить их добровольно отдать свои земли.

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О том, что в качестве заявлений и планов президента США по переформатированию сектора Газа могут зажечь Ближний Восток – в материале OBOZ.UA.

Новая американская политика

Есть без преувеличения сенсационное заявление Дональда Трампа о том, что США готовы занять сектор Газа и сделать из него "Ривьеру Ближнего Востока". По его словам, это "просто территория под снос". Такие планы нового президента США – фактически отказ от десятилетий американской политики относительно идеи создания палестинского государства. Учитывая, что этот план Трамп озвучил вместе с сидящим рядом с ним премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, молча улыбался и утвержденно кивал, не трудно догадаться кто именно является настоящим инициатором создания в Газе "Ривьеры Ближнего Востока".

Министерство обороны Израиля уже даже поручило ЦАХАЛ подготовить план, который будет включать варианты выезда жителей сектора Газы "в соответствии с предложением президента США". Предполагается, что жители этой территории смогут "эмигрировать в любую страну, которая согласилась их принять". и воздушным путём.

Все против Трампа

Призыв президента США взять под долгосрочный контроль сектор Газа предполагает, что почти два миллиона палестинцев навсегда уедут в соседние страны. В своем первом заявлении Трамп не исключил возможности отправки американских войск для содержания Газа, что может привести к началу долгосрочной американской военной оккупации на Ближнем Востоке, которую он же давно осуждает.

Проект по "захвату и владению" территорией сектора Газа с переселением населения анклава на сегодняшний день такой – палестинцы переселяются в Иорданию и Египет, а Саудовская Аравия возьмет на себя оплату счетов этого проекта. Вся проблема в том, что все участники процесса против таких шагов, как почти весь мир.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что королевство отвергает "любое нарушение прав палестинского народа, будь то строительство поселений, аннексия земель или попытки его вытеснения". Египет, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты и Катар также отвергли выселение, конечно, что и Палестинская администрация и ХАМАС заявили, что не поддержат эвакуацию Газа.

Западные союзники США и Израиля также выступают против этой идеи. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что сектор Газы принадлежит палестинцам, и их изгнание было бы неприемлемым и противоречащим международному праву. Официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан: "Франция снова заявляет о своем несогласии с любым насильственным перемещением палестинского населения Газы, которое будет серьезным нарушением международного права".

Новые планы разрушают старые

Радикальное предложение Дональда Трампа "взять под контроль" сектор Газы и выселить палестинцев во-первых, рискует сорвать хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАС и спровоцировать еще большую войну в регионе.

По инициативе Трампа по Газе саудовский МИД заявил, что не установит дипломатические отношения с Израилем, пока не будет создано независимое палестинское государство. Это может поставить крест на планах Трампа по нормализации отношений Израиля и богатейших стран арабского мира, который он стремился реализовать еще при первом президентстве инициировав подписание "Соглашений Авраама" – договор о нормализации и восстановлении дипломатических отношений между ОАЕ, Бахрейном и Израилем. Несколько позже были восстановлены отношения еврейского государства с Марокко и Суданом. Главным недостающим пазлом этого процесса оставалась Саудовская Аравия.

Вижу цель – не вижу помех

Учитывая возмущение международного сообщества, представители администрации Трампа уже на следующий день попытались отречься от самых спорных частей предложения президента "захватить" сектор Газа и очистить его от палестинцев.

Госсекретарь США Рубио заявил, что президент не утверждает, что США должны бессрочно владеть палестинской территорией. "Единственное, что сделал президент Трамп – это выразил готовность Соединенных Штатов вмешаться, расчистить завалы, очистить место от всех разрушений, чтобы потом люди могли вернуться", – сказал Рубио. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп не брал на себя обязательств по вводу войск, и США не будут оплачивать восстановление Газа. Любое перемещение палестинцев будет временным, добавила она.

Уже после заявлений своих подчиненных Трамп повторил почти все тезисы, которые его команда пыталась нивелировать, написав в социальной сети Truth Social:

"По окончании боевых действий сектор Газа мог быть передан Израилем Соединенным Штатам. Палестинцы были бы переселены в гораздо более безопасные и красивые поселения с новыми и современными домами в этом регионе. У них действительно был шанс стать счастливыми, безопасными и свободными.

США медленно и осторожно начали строительство того, что станет одним из крупнейших и впечатляющих проектов такого рода на Земле. Никакие солдаты США не понадобятся! В регионе воцарится стабильность".

Бомбардировка Ирана отменяется

Одним из самых больших вопросов, волнующих западный мир, являются ядерные амбиции Ирана. Экспрезидент США Байден не одобрил никаких военных действий против режима аятолла, но обсуждал со своей командой по нацбезопасности ответные сценарии, если Иран обогатит уран до оружейного уровня.

Трампа в отношении Ирана предусматривалась как быстрый возврат к кампании "максимального давления", которую он проводил против Ирана в период с 2018 по 2020 год, чтобы сначала попытаться заключить соглашение, прежде чем рассматривать возможность нанесения удара, который также есть среди возможных вариантов. Пока так и происходит.

Несколько дней назад он направил через собственную соцсеть "послание дружбы и соглашения":

"Я хочу, чтобы Иран был большой и успешной страной, но не имеющей ядерного оружия. Сообщения, что США в сотрудничестве с Израилем собираются разнести Иран в пух и прах, сильно преувеличены. Мы должны начать работу над соглашением немедленно и устроить большой ближневосточный праздник, когда он будет подписан".

Сигналы нового иранского президента Пазешкиана о том, что страна готова к переговорам и примирению с США и Западом в целом услышаны. Почти сразу после того, как он получил пост президента, Пазешкиан начал свои усилия по налаживанию диалога.

"Тегеран готов прекратить ядерное противостояние с Западом. Мы готовы сесть вместе с европейцами и американцами за стол переговоров. Мы готовы взаимодействовать с участниками ядерного соглашения 2015 года. Если обязательства соглашения будут выполнены полностью и добросовестно, дальше может пойти диалог по другим странам". заявил он на сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2024 года.

Как видим, Трамп считает Иран опасным и сильным соперником, с которым можно говорить и лучше все же договориться, чем воевать. Поэтому тональность по отношению к стране достаточно взвешенная и прагматичная. Чего не скажешь о палестинцах, которые, по его мнению, слишком слабы и не имеют личного права на решение собственной судьбы. За них все решит более сильный игрок, знающий единственный правильный ответ. Что-то подобное уже есть в отношении Канады, Панамы, Дании, Гренландии. Этот список будет пополняться и дальше. Сегодня существуют большие опасения, что и Украина может в него попасть.

Реализация плана Трампа по Газе может спровоцировать еще большую войну на Ближнем Востоке

Я абсолютно уверен, что это фантазии, которые вряд ли оправдаются. Трамп просто несет полный бред, ведь никто, кроме, конечно, Израиля, не поддержит такие шаги. Он говорит, что Израиль после войны передаст сектор Газа США, но как вы можете получить от Израиля то, что ему не принадлежит? Американская политикана на Ближнем Востоке, по их же словам, была направлена ​​в интересах и арабов также. Они всегда говорили, что делаем все, чтобы в регионе наступил мир, чтобы арабы и евреи жили в мире. И теперь Трамп своими речами говорит, да нет, все это была совершенно глупость. Настоящая наша политика – империалистическая, геноцидальная и т.п. Только такое заключение можно сделать из его заявлений за последние дни – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Перемирие между Израилем и ХАМАС пока не под угрозой, ведь от слов Трампа относительно выселения палестинцев это не зависит. Начнутся реальные действия, все вспыхнет, уверен Игорь Семиволос.

Эксперт считает, что переговоры президента США, которые он собирается вести с арабами, по этому вопросу ни к чему не приведут. Есть уже заявления отдельных государств, которые категорически против выселения палестинцев. Есть заявление Лиги арабских государств, в котором говорится, что никогда, никак при каких обстоятельствах, ее члены не отказывались и не откажутся от того, что абсолютно законным шагом – право палестинцев жить на своей земле и создать собственное государство.

Возможен ли силовой вариант выселения палестинцев? Почему бы и нет? Если Трамп скажет "давайте", то Израиль ответит – "окей". Это может привести к началу конфликта с большим количеством арабских стран. А есть еще Турция и Иран, которые точно вступят в это противостояние, и вы получаете единый фронт. При этом ЕС вряд ли будет поддерживать Израиль и США. Здесь уже никто не будет разбирать, собственно, там иранцы, саудиты или турки имеют какие-то противоречия, противоречия. Все будут воевать против этого решения. Вы точно получаете такой хаос на Ближнем Востоке, что на фоне которого нынешняя война в Газе будет смотреться просто цветочками. Конечно, это крайний вариант", – отметил Игорь Семиволос.

Что касается заявления Трампа по отношению к Ирану, то, по мнению Игоря Семиволоса, стороны рассчитывают на начало переговоров, но этот разговор не будет легким.