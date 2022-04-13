Ле Пен заявила, что Крым 'стал российским после референдума'

Кандидат в президенты от ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, вышедшая во второй тур выборов, подтвердила, что считает оккупацию Крыма Россией законной. Подобную версию политик излагала еще в 2014 году, за что ей был запрещен въезд в Украину.

Подтверждение своего одобрения оккупанту спустя восемь лет она озвучила в эфире BFM.tv. Ле Пен указала, что Россия зашла на территорию украинского полуострова только после якобы законного референдума.

"Жители Крыма отдали предпочтение российскому правительству. Поэтому я совершенно не жалею о сказанном ранее", – заметила она.

Также Ле Пен обратила внимание, что ее абсолютно не огорчает запрет на визиты в Киев, поскольку и сама не планирует поездок в столицу Украины. Тем не менее она выразила предположение, что в случае ее избрания лидером Французской Республики подобная мера будет пересмотрена в дипломатических целях.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ле Пен спрогнозировала выход Франции из ряда структур Североатлантического Альянса в случае победы на президентских выборах. Отметим, что такие перспективы у республики вполне реальны, поскольку Ле Пен заметно сократила разрыв от своего главного конкурента Эммануэля Макрона накануне второго тура.