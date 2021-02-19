Лавров: украинский режим нужен, чтобы постоянно раздражать Россию

В России считают, что снижение транзита газа через территорию Украины приведет к перекрытию "Северного потока". По мнению президента РФ Владимира Путина, это подтверждение того, что страны Запада за счет России "хотят поддержать свой геополитический проект под названием Украина".

Об этом министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил в интервью РБК (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Им (Западу - Ред.) украинский режим нужен только для одного: чтобы постоянно нас раздражать и выискивать новые поводы для русофобской политики", – сказал министр.

Кроме того, по мнению Лаврова, все действия оппонентов Кремля направлены на то, чтобы ослабить Россию и ее соседей.

"Ослабить они хотят все, что вокруг нас расположено – Белоруссия, Центральная Азия, теперь и Закавказье", – заявил глава российского МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лавров заявил, что Россия будет готова обсуждать с Европейским Союзом все накопившиеся между сторонами проблемы, если Брюссель "перестанет разрывать отношения" между ними.