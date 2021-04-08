Лавров публично нахамил США и назвал их линию против России "тупой"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров позволил себе новый хамский выпад в сторону Запада, назвав линию Вашингтона по отношению к стране-агрессору "тупой".

Такое высказывание прозвучало на пресс-конференции в Нур-Султане после переговоров Лаврова с главой МИД Казахстана Мухатором Тлеуберди, передает пропагандистский ресурс РИА Новости. Таким образом он решил отреагировать на якобы неэффективные санкции США против РФ.

"Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая. Которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились", – сказал Лавров.

На этот инцидент также отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook. Она поддержала позицию своего начальника и попыталась высмеять американцев.

"На пресс-конференции в Нур-Султане Сергей Лавров назвал линию Вашингтона в отношении России тупой. Думаю, как это будут переводить наши западные партнеры", – едко высказалась Захарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта Лавров во время официального визита в Китай надел защитную маску с матерными словами на английском языке. На ней были нарисованы буквы Fckng qrntn (сокращенно от F*cking quarantine, е**нный карантин).