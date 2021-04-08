Лавров публічно нахамив США і назвав їхню лінію проти Росії "тупою"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров дозволив собі новий хамський випад у бік Заходу і назвав лінію Вашингтона стосовно країни-агресора "тупою".

Таке висловлювання прозвучало на пресконференції в Нур-Султані після переговорів Лаврова з очільником МЗС Казахстану Мухатором Тлеуберді, передає пропагандистський ресурс РИА Новости. Так він вирішив відреагувати на нібито неефективні санкції США проти РФ.

"Навіть така провашингтонська структура, як Атлантична рада, вже публікує матеріали, в яких критикується лінія глухого кута США щодо Росії, а, може, навіть тупа. Яка не приносить ніякого результату з точки зору тих цілей, які оголошувалися, коли санкції вводилися", – сказав Лавров.

На цей інцидент також відреагувала офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова на своїй сторінці у Facebook. Вона підтримала позицію свого керівника і спробувала висміяти американців.

"На пресконференції в Нур-Султані Сергій Лавров назвав лінію Вашингтона щодо Росії тупою. Думаю, як це будуть перекладати наші західні партнери", – їдко висловилася Захарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці березня Лавров під час офіційного візиту до Китаю надягнув захисну маску з лайкою англійською мовою. На ній були намальовані букви Fckng qrntn (скорочено від F*cking quarantine, й**аний карантин).