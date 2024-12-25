Латвия передала Украине 612 конфискованных авто: как такое стало возможным

Латвия передала Украине конфискованные у "пьяных водителей" машины на общую сумму 2,25 млн. евро. В общей сложности было передано более 600 авто.

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Об этом сообщает аидание Delfi, ссылающееся на латвийскую Службу государственных доходов. Речь идет за весь срок действия латвийского закона.

16 февраля 2023 г. Сейм единогласно принял в срочном порядке поправки к Закону о поддержке украинского гражданского населения. Эти поправки позволяют передавать ВСУ Украины автомобили, оказавшиеся в собственности латвийского государства.

В такие машины входит транспорт, который был конфискован у водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

С момента вступления в силу вышеупомянутых изменений в закон правительство приняло несколько решений о передаче Украине конфискованных автомобилей. По данным латвийских чиновников, Украине было передано в общей сложности 612 автомобилей стоимостью, предварительно 2,25 млн евро.

Если сравнить эти данные с показателями на 25 декабря прошлого года, то можно предположить – либо в Латвии стало больше нетрезвых водителей, либо их авто стали чаще передавать украинским защитникам. Так или иначе, но с начала действия закона до 25 декабря 2023 года из Латвии передали в ВСУ 271 автомобиль на общую стоимость в 903,5 тыс. евро.

Также парламент Латвии легализовал конфискацию автомобилей с регистрацией Белоруссии. Предполагается, что эти изъятые авто будут передавать в пользу военных Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Латвии заблокировали ряд вебсайтов, отказав в доступе к доменным именам или адресам интернет-протокола. Эти порталы распространяли по стране российскую пропаганду. У заблокированных "ресурсов" довольно красноречивые названия и адреса: russkie.org, яшкинский район.рф, edinstvo-news.ru, эпохагероев.рф, героиспецоперации.рф и т.д.

Еще в Латвии предлагают запретить гражданам России и Белоруссии покупать землю в стране. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже даже обсудила эту инициативу с представителями других стран.

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