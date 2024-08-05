Кулеба в Малави отведал печеную кукурузу и пообещал оказать продовольственную помощь. Видео

В понедельник, 5 августа, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отправился в очередное африканское турне. Чиновник посетил страну Малави, где поблагодарил за четкую позицию по войне в Украине и познакомился с жизнью простого населения.

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Он отметил, что Украина хочет быть полезной, поэтому будет оказывать продовольственную помощь в рамках программы Grain from Ukraine. Новость глава МИД сообщил в соцсети Х.

Он отметил, что встретился с президентом Малави Лазарусом Чакверой и выразил признательность лидеру страны за "твердую и последовательную позицию по поводу российской агрессии против Украины", а также поддержку коммюнике "саммита мира".

"Мы осознаем серьезное влияние изменения климата на продовольственную безопасность Малави. По поручению президента Владимира Зеленского, я передал, что Украина решила помочь Малави в рамках нашей программы "Зерно из Украины"", – написал Кулеба.

Также глава украинского МИД обсудил с лидером страны потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в сельском хозяйстве, фармации, цифровизации и других областях.

После рабочего дня и всех встреч чиновнику представился случай посмотреть, чем живет страна Малави и ее люди. В частности, он побывал на крупнейшем рынке столицы Малави Лилонгве – Сунгви. Соответствующее видео Кулеба опубликовал в Facebook.

На рынке министр отведал печеную кукурузу, пообщался с местным населением и отметил теплую атмосферу.

"Не зря Малави называют "Горячим сердцем Африки"", – заметил глава МИД.

Далее по маршруту Кулебы – Замбия и Маврикий. Тур продлится до 8 августа. Как рассказали в пресс-службе МИД, этот визит является частью активной внешней политики Украины, направленной на укрепление международных связей и развитие двусторонних отношений с африканскими государствами.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 5 августа западноафриканская страна Мали заявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Местная хунта обиделась из-за поддержки Киевом действий повстанцев-туарегов, разгромивших колонну малийских военных и русских наемников ЧВК "Вагнера".

– В МИД Украины прокомментировали решение Республики Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной, заявив, что это является поспешным и не обоснованным шагом.